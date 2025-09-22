W siedzibie ONZ w Nowym Jorku zorganizowano nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie wtargnięcia rosyjskich myśliwców w przestrzeń powietrzną Estonii. W imieniu Polski na posiedzeniu stawił się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
Spotkanie zorganizowano w formule briefingu na temat zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Zostało zwołane na wniosek Estonii przez Koreę Południową, sprawującą we wrześniu przewodnictwo w RB.
Na spotkaniu zjawili się m.in. szefowie dyplomacji Polski, Estonii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Ukrainy, a także Kaja Kallas, wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.
Wzywamy Rosję, żeby zaprzestała wszelkich prowokacji wobec swoich sąsiadów. (…) Rosja stała się realnym zagrożeniem dla globalnego bezpieczeństwa i pokoju, dlatego trzeba ją zmusić do porzucenia swoich neoimperialnych ambicji. (…) Jakiekolwiek dalsze ustępstwa ośmielą Putina i doprowadzą do kolejnych zbrodni
— mówił szef MSZ Estonii.
Ambasador USA przy ONZ: Rosyjskie wtargnięcie sprawia wrażenie, że Moskwa chce eskalacji
Wtargnięcie rosyjskich myśliwców w estońską przestrzeń powietrzną stwarza wrażenie, że Rosja albo chce eskalować konflikt i wciągnąć w niego kolejne kraje, albo nie ma pełnej kontroli nad samolotami i dronami - oświadczył ambasador USA przy ONZ Michael Waltz podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa.
To wydarzenie, będące następstwem wtargnięcia rosyjskich dronów do polskiej przestrzeni powietrznej, stwarza wrażenie, że Rosja albo chce eskalować konflikt i wciągnąć w niego kolejne kraje, albo nie ma pełnej kontroli nad tymi, którzy obsługują jej myśliwce i drony
— powiedział nowy przedstawiciel Stanów Zjednoczonych w swoim pierwszym wystąpieniu w ONZ.
Każdy z tych scenariuszy jest bardzo niepokojący, biorąc pod uwagę, że Rosja jest mocarstwem nuklearnym o globalnym zasięgu. Ponownie wzywam Rosję, jako stałego członka tej Rady, do utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, do poszanowania suwerenności swoich sąsiadów i zaprzestania naruszania ich przestrzeni powietrznej
— dodał.
Waltz zapowiedział, że USA będą broniły terytorium NATO oraz wezwał Moskwę do zakończenia wojny w Ukrainie.
Głos w imieniu Polski zabrał szef MSZ Radosław Sikorski.
Dzisiejsze posiedzenie RB ONZ to pierwsze w historii takie spotkanie zwołane na wniosek Estonii. Dochodzi do niego nieco tydzień po tym, gdy podobne spotkanie zorganizowano w sprawie rosyjskich dronów nad Polską.
