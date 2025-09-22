Systemy europejskich lotnisk zostały częściowo sparaliżowane. Unijna agencja ujawnia: "Był to cyberatak typu ransomware"

Sprawdź opóźnienia na lotniskach / autor: EPA/OLIVIER MATTHYS Dostawca: PAP/EPA.
Agencja UE ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) poinformowała PAP, że zakłócenia w funkcjonowaniu systemów automatycznej odprawy pasażerów na kilku lotniskach w Europie spowodowane były cyberatakiem z użyciem oprogramowania typu ransomware.

Możemy potwierdzić, że był to cyberatak typu ransomware

— przekazała ENISA w wiadomości przesłanej PAP.

Do cyberataku doszło 19 września. Spowodował on utrudnienia w odprawach pasażerów na kilku europejskich lotniskach. ENISA nie podała szczegółów dotyczących skali zakłóceń ani samego ataku.

Ransomware

Atak ransomware to rodzaj cyberataku, w którym złośliwe oprogramowanie blokuje dostęp do systemu komputerowego lub szyfruje znajdujące się w nim dane. Następnie cyberprzestępcy żądają okupu (ang. ransom) za odblokowanie dostępu.

Cyberatak na systemy obsługujące odprawy pasażerów spowodował zakłócenia pracy lotnisk w Brukseli, Berlinie i Londynie. Część lotów odwołano, wiele miało opóźnienia.

Atak dotknął systemy amerykańskiej firmy Collins Aerospace. Sparaliżował automatyczne systemy, przez co procedury związane z odprawą pasażerów i bagażu można było przeprowadzać tylko ręcznie.

Kto za tym stoi?

Nie wiadomo, kto stoi za atakiem. Eksperci twierdzą, że mogą to być zarówno hakerzy, jak i organizacje przestępcze czy podmioty państwowe - podał portal CBS.

as/PAP

