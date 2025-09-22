Na okupowanym przez Rosję Krymie siły specjalne ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) po raz pierwszy zniszczyły dwa rosyjskie samoloty-amfibie Be-12. Wraz z nimi unieszkodliwiony został rosyjski śmigłowiec Mi-8 – podał HUR w dzisiejszym komunikacie.
21 września 2025 roku na terytorium tymczasowo okupowanego Krymu mistrzowie z oddziału specjalnego HUR Ministerstwa Obrony Ukrainy „Duchy” upolowali dwa rosyjskie samoloty-amfibie ZOP Be-12 „Czajka”
— poinformowano.
HUR podkreślił, że maszyny Be-12 były wyposażone w kosztowne systemy do wykrywania i zwalczania okrętów podwodnych.
Wraz z wrogimi samolotami-amfibiami podczas tego samego nalotu zniszczono również wielozadaniowy rosyjski śmigłowiec Mi-8
— oświadczył ukraiński wywiad.
Co ciekawe, w rosyjskich źródłach pojawiło się wideo, które pokazuje następstwa ukraińskiego ataku na Krymie. Zawiera ono bardzo interesujący opis: „Znowu zaatakowali Krym. Pomijając śmigłowce i kilka innych rzeczy, nie mogę o tym pisać. Nie ma obrony powietrznej, a radar jest bezużyteczny”.
Pierwszy raz w historii
Były doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych Anton Geraszczenko z wielkim zadowoleniem przyjął informację o skutecznym ataku ukraińskich sił specjalnych na okupowanym przez Rosjan Krymie.
Po raz pierwszy w historii, jednostki wywiadu wojskowego Ukrainy spaliły dwa rosyjskie samoloty przeciwpodwodne Be-12 Czajka na terytorium okupowanego przez Rosję Krymu. Samoloty Czajka wyposażone są w drogi sprzęt przeznaczony do identyfikacji i zwalczania okrętów podwodnych. Podczas ataku trafiony został kolejny rosyjski śmigłowiec Mi-8. Chwała!
— napisał na X Anton Geraszczenko.
Podczas gdy rosyjskie samoloty naruszyły estońską przestrzeń powietrzną, Ukraina zniszczyła rosyjskie śmigłowce na Krymie. Ukraińska jednostka szpiegowska „Duchy” zniszczyła 3 rosyjskie śmigłowce Mi-8 i kosztowny radar „Nebo-U”. Ukraina nadal zmniejsza rosyjską flotę powietrzną na okupowanym półwyspie
— napisał z kolei były minister rozwoju gospodarczego, handlu i rolnictwa Ukrainy Timofiej Mylowanow.
maz/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/741225-duzy-sukces-ukraina-zniszczyla-na-krymie-rosyjskie-samoloty
