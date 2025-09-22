WIDEO

Wielki sukces ukraińskiej armii. Na okupowanym Krymie siły specjalne zniszczyły rosyjskie samoloty-amfibie Be-12 oraz śmigłowiec Mi-8

  • Świat
  • opublikowano:
Sprawdź Krym / autor: Fratria/X
Krym / autor: Fratria/X

Na okupowanym przez Rosję Krymie siły specjalne ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) po raz pierwszy zniszczyły dwa rosyjskie samoloty-amfibie Be-12. Wraz z nimi unieszkodliwiony został rosyjski śmigłowiec Mi-8 – podał HUR w dzisiejszym komunikacie.

21 września 2025 roku na terytorium tymczasowo okupowanego Krymu mistrzowie z oddziału specjalnego HUR Ministerstwa Obrony Ukrainy „Duchy” upolowali dwa rosyjskie samoloty-amfibie ZOP Be-12 „Czajka”

— poinformowano.

HUR podkreślił, że maszyny Be-12 były wyposażone w kosztowne systemy do wykrywania i zwalczania okrętów podwodnych.

Wraz z wrogimi samolotami-amfibiami podczas tego samego nalotu zniszczono również wielozadaniowy rosyjski śmigłowiec Mi-8 

— oświadczył ukraiński wywiad.

Co ciekawe, w rosyjskich źródłach pojawiło się wideo, które pokazuje następstwa ukraińskiego ataku na Krymie. Zawiera ono bardzo interesujący opis: „Znowu zaatakowali Krym. Pomijając śmigłowce i kilka innych rzeczy, nie mogę o tym pisać. Nie ma obrony powietrznej, a radar jest bezużyteczny”.

Pierwszy raz w historii

Były doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych Anton Geraszczenko z wielkim zadowoleniem przyjął informację o skutecznym ataku ukraińskich sił specjalnych na okupowanym przez Rosjan Krymie.

Po raz pierwszy w historii, jednostki wywiadu wojskowego Ukrainy spaliły dwa rosyjskie samoloty przeciwpodwodne Be-12 Czajka na terytorium okupowanego przez Rosję Krymu. Samoloty Czajka wyposażone są w drogi sprzęt przeznaczony do identyfikacji i zwalczania okrętów podwodnych. Podczas ataku trafiony został kolejny rosyjski śmigłowiec Mi-8. Chwała!

— napisał na X Anton Geraszczenko.

Podczas gdy rosyjskie samoloty naruszyły estońską przestrzeń powietrzną, Ukraina zniszczyła rosyjskie śmigłowce na Krymie. Ukraińska jednostka szpiegowska „Duchy” zniszczyła 3 rosyjskie śmigłowce Mi-8 i kosztowny radar „Nebo-U”. Ukraina nadal zmniejsza rosyjską flotę powietrzną na okupowanym półwyspie

— napisał z kolei były minister rozwoju gospodarczego, handlu i rolnictwa Ukrainy Timofiej Mylowanow.

maz/PAP/X

