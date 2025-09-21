Trwa 1306. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 22 września 2025 r.
10:01. Rosjanie ubezpieczają mieszkania od ataku dronów
W Rosji gwałtownie zwiększył się popyt na ubezpieczenia mieszkań od uderzeń dronów. Obecnie co czwarta polisa ubezpieczeniowa osób fizycznych jest zawierana z uwzględnieniem ryzyka związanego z atakami dronów. Kwestia odszkodowania w przypadku uderzenia drona jest poruszana przez co trzeciego klienta.
Wzrost zainteresowania ubezpieczeniami jest odzwierciedleniem obiektywnej rzeczywistości: upadki dronów i ich szczątków na domy mieszkalne przestały być rzadkością, mówi dyrektor ds. ubezpieczeń korporacyjnych „Zetta Ubezpieczenia” Andriej Twerskoj.
09:35. Dwie osoby zginęły w nocnych atakach na biełgorodzkie
W nocnych atakach dronów na obwód biełgorodzki zginęły dwie osoby, a 12 zostało rannych - informuje gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że z powietrza zaatakowanych zostało 58 miejscowości na terenie obwodu biełgorodzkiego. Uszkodzone zostały dwa bloki mieszkalne i 14 domów jednorodzinnych.
09:30. Siedem samolotów atakowało w nocy Zaporoże
O nocnych atakach informuje gubernator obwodu zaporoskiego, Iwan Fedorow, W rozmowie z ukraińską telewizją Fedorow mówił, że powietrzny atak na miasto trwał ok. 40 minut. Zginęły trzy osobym cztery zostały ranne (stan jednej jest krytyczny). Uszkodzone zostały też budynki mieszkalne w rejonie szewczenkowskim miasta.
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził zniszczenie dwóch składów amunicji i dronów w obwodach donieckim i ługańskim. W zaatakowanym składzie, który znajdował się w rejonie Bohdaniwki, w obwodzie ługańskim, znajdowała się amunicja artyleryjska oraz 19 tys. dronów. W składzie w obwodzie donieckim znajdowały się drony.
08:12. BBC: ponad 15 tys. Rosjan objętych mobilizacją zginęło na wojnie z Ukrainą
Spośród zmobilizowanych rosyjskich żołnierzy co najmniej 15 tys. zginęło na wojnie z Ukrainą – podał rosyjski serwis BBC. Chodzi o osoby powołane do wojska w ramach stale obowiązującej „częściowej mobilizacji”. Łączne straty wojsk rosyjskich wynoszą ponad 133 tys. zabitych.
W niedzielę rosyjski serwis BBC we współpracy z niezależnym rosyjskim portalem Mediazona opublikował raport dotyczący strat wśród rosyjskich żołnierzy, którzy trafili na front w rezultacie ogłoszonej we wrześniu 2022 roku „częściowej mobilizacji”. Opierając się na powszechnie dostępnych danych dziennikarze i wolontariusze ustalili, że na 19 września 2025 roku liczba zmobilizowanych rosyjskich żołnierzy poległych w czasie inwazji na Ukrainę wyniosła 15 077. Średni wiek zabitych to 35 lat.
Z przeprowadzonego przez dziennikarzy śledztwa wynika, że szczególnie wysokie straty odnotowywano w pierwszych miesiącach.
42 proc. zmobilizowanych, których nazwiska zostały zidentyfikowane, zmarło w pierwszym roku po ogłoszeniu „częściowej mobilizacji”
— czytamy w raporcie. Były to dokładnie 6264 osoby.
Autorzy raportu przypominają, że ogłoszoną przez Kreml we wrześniu 2022 roku mobilizację nazwaną „częściową”. Oznaczało to, że na front miały trafić jedynie te osoby, które wcześniej już służyły w wojsku. W praktyce jednak wśród zmobilizowanych znaleźli się studenci, mężczyźni po 60. roku życia, ojcowie rodzin wielodzietnych, osoby niepełnosprawne, a w niektórych przypadkach nawet zmarli. Dekret prezydenta Rosji o mobilizacji został podpisany trzy lata temu, 21 września 2022 roku.
Według najnowszej publikacji rosyjskiego serwisu BBC i portalu Mediazona, na dzień 19 września 2025 roku łączna liczba zidentyfikowanych rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli w czasie inwazji na Ukrainie wynosiła 133 117. W porównaniu z poprzednim raportem opublikowanym 5 września oznacza to wzrost o ponad 5 tys.
06:20. Kolejna fala rosyjskich ataków
W nocy z niedzieli na poniedziałek siły rosyjskie dokonały kolejnych ataków powietrznych na Ukrainę, m.in. na Kijów, Zaporoże i Sumy - poinformowały władze lokalne.
W Zaporożu zginęły co najmniej dwie osoby, a kolejne dwie zostały ranne, w tym jedna ciężko
— poinformował na Telegramie szef lokalnej administracji Iwan Fedorow.
W Kijowie i w Sumach w rezultacie ataków dronów co najmniej dwie osoby zostały ranne, kilka budynków zostało uszkodzonych.
Z kolei strona rosyjska podała, że atak ukraińskich dronów na okupowany Krym spowodował 3 ofiary śmiertelne i 16 rannych.
01:06. Zełenski zapowiedział tydzień intensywnych działań dyplomatycznych w Nowym Jorku
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że w najbliższym tygodniu odbędą się intensywne działania dyplomatyczne, związane ze Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. „Możemy wiele osiągnąć, jeśli nasi partnerzy (…) poprą propozycje, które rzeczywiście przybliżą koniec wojny” - napisał na platformie X.
Pierwsze spotkania odbędą się już jutro
— napisał Zełenski, dodając, że w jego harmonogramie znajduje się już prawie 20 spotkań ze światowymi przywódcami.
Ze wszystkimi, którzy od dawna wspierają Ukrainę, oraz z naszymi nowymi partnerami
— zauważył. Zełenski nie sprecyzował, które to kraje. Pinformował jedynie, że planowane jest jego spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem.
Odbędzie się ważne wydarzenie dotyczące powrotu ukraińskich dzieci porwanych przez Rosję – prawdziwie globalny szczyt w tej sprawie
— oświadczył Zełenski.
Niezwykle ważne jest, aby ten tydzień wzmocnił światową determinację do zdecydowanych działań, ponieważ bez siły pokój nie zwycięży
— zakończył.
