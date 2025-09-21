NA ŻYWO

RELACJA. 1307. dzień wojny na Ukrainie. Zełenski zapowiedział tydzień intensywnych działań dyplomatycznych w Nowym Jorku

Trwa 1306. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.

Poniedziałek, 22 września 2025 r.

01:06. Zełenski zapowiedział tydzień intensywnych działań dyplomatycznych w Nowym Jorku

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że w najbliższym tygodniu odbędą się intensywne działania dyplomatyczne, związane ze Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. „Możemy wiele osiągnąć, jeśli nasi partnerzy (…) poprą propozycje, które rzeczywiście przybliżą koniec wojny” - napisał na platformie X.

Pierwsze spotkania odbędą się już jutro

— napisał Zełenski, dodając, że w jego harmonogramie znajduje się już prawie 20 spotkań ze światowymi przywódcami.

Ze wszystkimi, którzy od dawna wspierają Ukrainę, oraz z naszymi nowymi partnerami

— zauważył. Zełenski nie sprecyzował, które to kraje. Pinformował jedynie, że planowane jest jego spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem.

Odbędzie się ważne wydarzenie dotyczące powrotu ukraińskich dzieci porwanych przez Rosję – prawdziwie globalny szczyt w tej sprawie

— oświadczył Zełenski.

Niezwykle ważne jest, aby ten tydzień wzmocnił światową determinację do zdecydowanych działań, ponieważ bez siły pokój nie zwycięży

— zakończył.

