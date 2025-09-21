Trwa 1306. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Poniedziałek, 22 września 2025 r.
01:06. Zełenski zapowiedział tydzień intensywnych działań dyplomatycznych w Nowym Jorku
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że w najbliższym tygodniu odbędą się intensywne działania dyplomatyczne, związane ze Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. „Możemy wiele osiągnąć, jeśli nasi partnerzy (…) poprą propozycje, które rzeczywiście przybliżą koniec wojny” - napisał na platformie X.
Pierwsze spotkania odbędą się już jutro
— napisał Zełenski, dodając, że w jego harmonogramie znajduje się już prawie 20 spotkań ze światowymi przywódcami.
Ze wszystkimi, którzy od dawna wspierają Ukrainę, oraz z naszymi nowymi partnerami
— zauważył. Zełenski nie sprecyzował, które to kraje. Pinformował jedynie, że planowane jest jego spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem.
Odbędzie się ważne wydarzenie dotyczące powrotu ukraińskich dzieci porwanych przez Rosję – prawdziwie globalny szczyt w tej sprawie
— oświadczył Zełenski.
Niezwykle ważne jest, aby ten tydzień wzmocnił światową determinację do zdecydowanych działań, ponieważ bez siły pokój nie zwycięży
— zakończył.
red/wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/741191-relacja-1307-dzien-wojny-na-ukrainie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.