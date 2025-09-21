„Teraz jest męczennikiem za amerykańską wolność. Wiem, że mówię w imieniu wszystkich tu obecnych, kiedy mówię, że nikt z nas nigdy nie zapomni Charliego Kirka i historia też nie zapomni” - powiedział prezydent USA Donald Trump podczas uroczystości żałobnej na stadionie w Glendale pod Phoenix w Arizonie.
Dzisiaj Ameryka jako naród jest w żałobie, jest w szoku. Niecałe dwa tygodnie temu odebrano nam jedno z najjaśniejszych świateł naszych czasów - ojca, męża, oddanego syna, chrześcijanina, patriotę. Charles Kirk został zamordowany przez zradykalizowanego potwora. Został zabity, ponieważ mówił dla Boga, dla kraju, dla sprawiedliwości oraz zdrowego rozsądku. Został zabity, ponieważ żył odważnie
— mówił Donald Trump.
Tego strasznego dnia — 10 września 2025 — nasz największy ewangelista amerykańskiej wolności stał się nieśmiertelny. Teraz jest męczennikiem za amerykańską wolność. Wiem, że mówię w imieniu wszystkich tu obecnych, kiedy mówię, że nikt z nas nigdy nie zapomni Charliego Kirka i historia też nie zapomni. Teraz Charlie zjednoczył się ze swoim Zbawcą i jego życie będzie żyło w kronice największych amerykańskich patriotów
— dodał.
„Ameryka kocha Charliego Kirka”
Prezydent USA zwrócił się w poruszającym tonie do wdowy.
Dziś cały naród otacza miłością ciebie i twoje piękne dzieci – dzielimy twój ogromny i przytłaczający smutek – i przysięgamy, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić twoim dzieciom dorastanie w kraju, w którym ich ojciec jest szanowany i czczony jako wielki amerykański bohater, bo nim jest
— mówił.
Charlie Kirk kochał Amerykę ze wszystkim i jak wyraźnie dziś widzimy, Ameryka kocha Charliego Kirka
— akcentował przywódca, mówiąc o wielkim tłumie zgromadzonym na uroczystości, o obecnych tam najwyższych urzędnikach państwowych oraz politykach. Dodał też, że dla Charliego Kirka od polityki i służby ważniejsza była decyzja o tym, aby naśladować Jezusa Chrystusa.
Krótko przed przybyciem Charliego na kampus w dniu, w którym został zamordowany, członek zespołu napisał do niego, że wielu krytyków i studentów sprzeciwia się jego poglądom… Charlie odpisał: „Nie jestem tu po to, żeby z nimi walczyć, chcę, żeby je poznali i pokochali”. W tej prywatnej chwili w dniu jego śmierci odkrywamy wszystko, co musimy wiedzieć o tym, kim naprawdę był Charlie Kirk
— opowiadał prezydent USA.
Radykałowie i ich sojusznicy w mediach (…) próbowali uciszyć Charliego z prostego powodu, ponieważ wygrywał i wygrywał w wielkim stylu
— dodał Trump.
Morderstwo Charliego nie było atakiem na jednego człowieka, czy jeden ruch — to był atak na cały nasz naród, to był atak na Stany Zjednoczone. Ta kula była wymierzona w nas wszystkich
— podkreślał.
