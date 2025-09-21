WIDEO

Poruszające wystąpienie. Erika Kirk wybaczyła zabójcy! "Po zamachu nie widzieliśmy przemocy, widzieliśmy odrodzenie"

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Erika Kirk / autor: YouTube/ Turning Point USA
Erika Kirk / autor: YouTube/ Turning Point USA

Po zamachu na Charliego nie widzieliśmy przemocy, nie widzieliśmy zamieszek. Nie widzieliśmy rewolucji” - mówiła Erika Kirk, wdowa po zamordowanym Charliem Kirku, podczas uroczystości żałobnej na stadionie w Glendale pod Phoenix w Arizonie. Jak podkreśliła, jest za to „odrodzenie”. Erika Kirk publicznie ogłosiła, że wybacza zabójcy!

Mrugnął i zobaczył swojego Zbawiciela”

Żona Charliego Kirka ocierała łzy, przemawiając do dziesiątek tysięcy ludzi zgromadzonych na stadionie.

Nie było sławy. Nie było strachu, żadnej agonii. W jednej chwili Charlie robił to, co kochał, spierając się i debatując na kampusie, walcząc o Ewangelię i prawdę przed wielkim tłumem. A potem mrugnął. Mrugnął i zobaczył swojego Zbawiciela i Raj

— przemawiała.

Po zamachu nie widzieliśmy przemocy”

Miłość i miłosierdzie Boga zostały mi okazane w ciągu ostatnich 10 dni. Po zamachu na Charliego nie widzieliśmy przemocy, nie widzieliśmy zamieszek. Nie widzieliśmy rewolucji

— wskazywała.

Zamiast tego widzieliśmy to, o co  mój mąż modlił się, aby zobaczyć w tym kraju. Zobaczyliśmy odrodzenie

— dodała.

Przez ostatni tydzień widzieliśmy, jak ludzie otwierali Biblię po raz pierwszy od 10 lat. Jak modlili się po raz pierwszy, odkąd byli dziećmi. Jak szli do kościoła po raz pierwszy w życiu

— kontynuowała.

Erika wybaczyła zabójcy!

Mój mąż Charlie chciał ratować młodych mężczyzn, takich jak ten, który go zabił. Nasz Zbawca powiedział na krzyżu: „Ojcze wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. Ten młody mężczyzna… Wybaczam mu

— wygłosiła ze łzami w oczach Erika Kirk, podkreślając jednocześnie, że tak samo uczyniłby Charlie.

Odpowiedzią na nienawiść nie jest nienawiść. Odpowiedzią, którą znamy z Ewangelii jest miłość. Do nieprzyjaciół i tych, którzy nas oskarżają

— dodała.

CZYTAJ TAKŻE:

— Amerykanie żegnają Kirka podczas uroczystości pogrzebowej. Dziesiątki tysięcy ludzi na stadionie w Glendale w Arizonie! „Charlie nigdy się nie bał”. TRANSMISJA

— Donald Trump i Elon Musk zauważeni razem na uroczystości pogrzebowej Charliego Kirka. Symboliczny uścisk dłoni

olnk

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych