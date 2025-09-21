„Po zamachu na Charliego nie widzieliśmy przemocy, nie widzieliśmy zamieszek. Nie widzieliśmy rewolucji” - mówiła Erika Kirk, wdowa po zamordowanym Charliem Kirku, podczas uroczystości żałobnej na stadionie w Glendale pod Phoenix w Arizonie. Jak podkreśliła, jest za to „odrodzenie”. Erika Kirk publicznie ogłosiła, że wybacza zabójcy!
„Mrugnął i zobaczył swojego Zbawiciela”
Żona Charliego Kirka ocierała łzy, przemawiając do dziesiątek tysięcy ludzi zgromadzonych na stadionie.
Nie było sławy. Nie było strachu, żadnej agonii. W jednej chwili Charlie robił to, co kochał, spierając się i debatując na kampusie, walcząc o Ewangelię i prawdę przed wielkim tłumem. A potem mrugnął. Mrugnął i zobaczył swojego Zbawiciela i Raj
— przemawiała.
„Po zamachu nie widzieliśmy przemocy”
Miłość i miłosierdzie Boga zostały mi okazane w ciągu ostatnich 10 dni. Po zamachu na Charliego nie widzieliśmy przemocy, nie widzieliśmy zamieszek. Nie widzieliśmy rewolucji
— wskazywała.
Zamiast tego widzieliśmy to, o co mój mąż modlił się, aby zobaczyć w tym kraju. Zobaczyliśmy odrodzenie
— dodała.
Przez ostatni tydzień widzieliśmy, jak ludzie otwierali Biblię po raz pierwszy od 10 lat. Jak modlili się po raz pierwszy, odkąd byli dziećmi. Jak szli do kościoła po raz pierwszy w życiu
— kontynuowała.
Erika wybaczyła zabójcy!
Mój mąż Charlie chciał ratować młodych mężczyzn, takich jak ten, który go zabił. Nasz Zbawca powiedział na krzyżu: „Ojcze wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. Ten młody mężczyzna… Wybaczam mu
— wygłosiła ze łzami w oczach Erika Kirk, podkreślając jednocześnie, że tak samo uczyniłby Charlie.
Odpowiedzią na nienawiść nie jest nienawiść. Odpowiedzią, którą znamy z Ewangelii jest miłość. Do nieprzyjaciół i tych, którzy nas oskarżają
— dodała.
