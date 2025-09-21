WIDEO

Donald Trump i Elon Musk zauważeni razem na uroczystości pogrzebowej Charliego Kirka. Symboliczny uścisk dłoni

Sprawdź Elon Musk na uroczystości pogrzebowej Charliego Kirka na stadionie w Glendale pod Phoenix w Arizonie / autor: PAP/EPA/X
Elon Musk na uroczystości pogrzebowej Charliego Kirka na stadionie w Glendale pod Phoenix w Arizonie / autor: PAP/EPA/X

Media pokazują symboliczny uścisk dłoni. Prezydent USA Donald Trump i Elon Musk przywitali się i rozmawiali ze sobą podczas uroczystości pogrzebowej Charliego Kirka na stadionie w Glendale pod Phoenix w Arizonie

Miliarder, szef Tesli i SpaceX Elon Musk był bliskim współpracownikiem Trumpa, jednak w lipcu wszedł w publiczny spór z prezydentem USA na temat ustawy o cięciach podatkowych i wydatkach.

olnk/X

