Minister spraw zagranicznych Portugalii Paulo Rangel oświadczył, że Lizbona uznaje państwowość Palestyny. Minister stwierdził, że rozwiązanie dwupaństwowe jest jedyną drogą do trwałego pokoju - przekazała agencja Reutera.
Wcześniej tego samego dnia szefowie rządów Kanady, Australii i Wielkiej Brytanii - Mark Carney, Anthony Albanese i Keir Starmer ogłosili, że ich kraje uznają państwowość Palestyny.
Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył, że uznanie Palestyny jest nagradzaniem terroru Hamasu.
Mam jasny przekaz dla przywódców, którzy uznają państwo palestyńskie po straszliwej masakrze z 7 października: nagradzacie terror ogromną nagrodą. Mam dla was jeszcze jedno przesłanie: to się nie wydarzy. Nie będzie państwa palestyńskiego na zachód od rzeki Jordan
— stwierdził.
Rządzący Strefą Gazy islamistyczny Hamas niemal dwa lata temu napadł na Izrael, co stało się początkiem trwającej do dziś wojny.
Obecnie ok. 150 krajów, w tym Polska, formalnie uznaje Palestynę jako państwo.
Szefowa MSZ Autonomii Palestyńskiej Warsen Achabekjan oświadczyła, że uznanie państwowości Palestyny przez kolejne kraje, to nieodwracalny krok przybliżający utworzenie niepodległego i suwerennego państwa palestyńskiego.
To uznanie z pewnością nie ma charakteru symbolicznego. To praktyczny, namacalny i nieodwracalny krok, który muszą podjąć państwa, jeżeli zależy im na utrzymaniu rozwiązania dwupaństwowego
— powiedziała Achabekjan dziennikarzom w Ramallah.
Dodała, że jest to działanie w stronę suwerenności i niepodległości Palestyny. Odnosząc się do trwającej od blisko dwóch lat wojny Izraela z Hamasem w Strefie Gazy, dodała, że uznanie państwowości Palestyny nie zakończy tego konfliktu, ale takie decyzje są właściwym podejściem, które musi być „kontynuowane i wzmacniane”.
Autonomia Palestyńska jest strukturą administracyjną, współzarządzającą okupowanym przez Izrael Zachodnim Brzegiem. Autonomia jest zależna od Organizacji Wyzwolenia Palestyny, uznawanej m.in. przez ONZ za reprezentanta narodu palestyńskiego.
