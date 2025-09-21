Dziesiątki tysięcy ludzi przybyło na stadion w Glendale pod Phoenix w Arizonie, by uczestniczyć w ceremoniach upamiętniających zamordowanego prawicowego aktywistę Charliego Kirka. Przemówienie wygłoszą m.in. prezydent i wiceprezydent USA.
Na stadion State Farm Stadium, gdzie na co dzień gra drużyna futbolu amerykańskiego Arizona Cardinals, przybyło 40 tys. widzów, zaś ci, którzy nie zmieścili się w środku zadaszonego obiektu, zostali przekierowani do dodatkowych stref do oglądania uroczystości na telebimach.
Jeszcze przed głównym punktem uroczystości na stadionie występowali chrześcijańscy muzycy. Na miejscu panowała duchowa atmosfera. Tłumy zgromadzonych - ubranych w czarne, czerwone, niebieskie i białe stroje - wzięły udział w muzycznym, modlitewnym uwielbieniu.
Transmisja - NA ŻYWO:
Pierwszy na scenie przemówił pastor Rob McCoy, który był duchowym przewodnikiem Kirka.
Charlie nigdy się nie bał, bo wiedział, że jego życie jest bezpieczne w rękach Boga
— powiedział.
Pożegnanie Charliego Kirka
Uroczystość żałobna, przygotowywana przez Turning Point USA, organizację założoną przez Kirka, odbywa się na stadionie. Hołd zmarłemu oddadzą konserwatywni eksperci i przedstawiciele władz - podał portal.
Prezydent Trump zapowiadał, że będzie obecny na uroczystości, aby „uczcić Charliego i wszystko, co zrobił”. Dodał, że Kirk był „wspaniałą osobą”, i że mógłby pewnego dnia zostać prezydentem.
Obecny będzie również wiceprezydent J.D. Vance i wdowa - Erika Kirk. Po zabójstwie męża zapowiedziała, że będzie kontynuować jego dzieło, w tym jego podcast i wizyty na uczelniach.
Ruch, który zbudował mój mąż, nie umrze
— oświadczyła. Turning Point USA ogłosiło, że wdowa objęła stanowisko dyrektora generalnego organizacji.
Wśród mówców mają znaleźć się również m.in. szefowa personelu Białego Domu Susie Wiles, sekretarz stanu Marco Rubio, szef Pentagonu Pete Hegseth, minister zdrowia Robert F. Kennedy jr., a także kierująca wywiadem narodowym Tulsi Gabbard. Przemówienia mają wygłosić również zastępca szefa personelu Białego Domu Stephen Miller, syn prezydenta Donald Trump Jr. oraz były prezenter Fox News i konserwatywny komentator Tucker Carlson.
31-letni Kirk został postrzelony 10 września na oczach tłumów, w trakcie przemówienia na uniwersytecie Utah Valley. Zmarł po przewiezieniu do szpitala.
CZYTAJ TAKŻE:
— Amerykanie pożegnają dziś śp. Charliego Kirka. Na miejscu są już tysiące ludzie! Wśród uczestników mają być Trump i J.D. Vance
— Śp. Kirk debatował ws. nielegalnej migracji. Posłużył się przykładem przodków: Przyjechali z Polski legalnie. „Nie przeskoczyli granicy”. WIDEO
— Poruszające sceny! Wiceprezydent USA niósł trumnę z ciałem Kirka na pokład Air Force Two. Żona Vance’a wspierała Erikę. WIDEO
— Kim był zabójca Charliego Kirka? Gubernator Utah ujawnia nowe informacje! „Bella ciao” i logo Antify wygrawerowane na amunicji. WIDEO
olnk/PAP/YouTube
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/741180-amerykanie-zegnaja-kirka-dziesiatki-tysiecy-na-stadionie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.