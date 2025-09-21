Demokratyczna deputowana Ilhan Omar w wywiadzie dla CNN odniosła się do swoich wpisów w mediach społecznościowych, w których nazwała zamordowanego Charliego Kirka „doktorem Frankensteinem”. Przyznała, że podtrzymuje ten komentarz. Trzeba przyznać, że to szokujące!
Jego dziedzictwo powinno trafić do kosza historii
— powiedziała.
To, co mnie razi, to fakt, że tak wiele osób jest skłonnych wybaczyć mu najbardziej naganne wypowiedzi, zgadza się z nimi, chce mu postawić pomniki, ustanowić dzień ku jego czci i przyjąć w Kongresie uchwały honorujące jego życie i dziedzictwo
— mówiła.
Nie zamierzam tu siedzieć i być osądzana za to, że nie chcę oddać czci żadnemu dziedzictwu, jakie pozostawił po sobie ten człowiek. To powinno trafić na śmietnik historii. Miejmy nadzieję, że pójdziemy dalej i zapomnimy o nienawiści, którą emanował każdego dnia
— grzmiała.
Mocny odpowiedź
Na te skandaliczne słowa zareagował legendarny golfista Phil Mickelson.
Ilhan zieje nienawiścią za każdym razem, gdy otwiera usta. Przybyła tu nielegalnie i miejmy nadzieję, że wkrótce zostanie odesłana do Somalii
— wskazał.
