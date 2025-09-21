Żadnej refleksji?! Demokratyczna deputowana Ilhan Omar o Charliem Kirku: "Jego dziedzictwo powinno trafić do kosza historii"

Sprawdź Ilhan Omar / autor: Lorie Shaull, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Demokratyczna deputowana Ilhan Omar w wywiadzie dla CNN odniosła się do swoich wpisów w mediach społecznościowych, w których nazwała zamordowanego Charliego Kirka „doktorem Frankensteinem”. Przyznała, że podtrzymuje ten komentarz. Trzeba przyznać, że to szokujące!

Jego dziedzictwo powinno trafić do kosza historii

— powiedziała.

To, co mnie razi, to fakt, że tak wiele osób jest skłonnych wybaczyć mu najbardziej naganne wypowiedzi, zgadza się z nimi, chce mu postawić pomniki, ustanowić dzień ku jego czci i przyjąć w Kongresie uchwały honorujące jego życie i dziedzictwo

— mówiła.

Nie zamierzam tu siedzieć i być osądzana za to, że nie chcę oddać czci żadnemu dziedzictwu, jakie pozostawił po sobie ten człowiek. To powinno trafić na śmietnik historii. Miejmy nadzieję, że pójdziemy dalej i zapomnimy o nienawiści, którą emanował każdego dnia

— grzmiała.

CZYTAJ TAKŻE: Uzbrojony mężczyzna w miejscu pamięci Charliego Kirka. Próbował przekonywać, że należy do organów ścigania. Kłamał

Mocny odpowiedź

Na te skandaliczne słowa zareagował legendarny golfista Phil Mickelson.

Ilhan zieje nienawiścią za każdym razem, gdy otwiera usta. Przybyła tu nielegalnie i miejmy nadzieję, że wkrótce zostanie odesłana do Somalii

— wskazał.

CZYTAJ TAKŻE: Śp. Kirk debatował ws. nielegalnej migracji. Posłużył się przykładem przodków: Przyjechali z Polski legalnie. „Nie przeskoczyli granicy”

as/X/CNN

