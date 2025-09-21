Charlie Kirk, znany republikański działacz, związany z Donaldem Trumpem, zginął tragicznie 11 września w Utah. Jego śmierć wstrząsnęła Ameryką. Na pogrzeb do Arizony przybyły tysiące osób, by oddać mu ostatni hołd.
Śp. Charlie Kirk, republikański aktywista, który zginął tragicznie 11 września, miał polskie korzenie. Podczas debaty ws. nielegalnej migracji wspominał, że jego pradziadkowie przyjechali do Stanów Zjednoczonych legalnie z Polski.
ad Charlie Kirk, republikański aktywista, ewangelikalny chrześcijanin związany z Donaldem Trumpem i zaangażowany w ruch „MAGA”, został zastrzelony 11 września. Podczas wystąpienia na uniwersytecie w Utah.
Wielki, a nawet legendarny Charlie Kirk nie żyje. Nikt nie rozumiał ani nie miał serca młodzieży w Stanach Zjednoczonych lepiej niż Charlie
— pisał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.
Wiele osób ze środowisk lewicowo-liberalnych na całym świecie wręcz świętowało śmierć Kirka - za co część straciła pracę. Były także przypadki, gdzie wyrzucano ludzi ze studiów. Najgłośniejszym przypadkiem, który odczuł to na własnej skórze był Jimmy Kimmel. W swoim programie w telewizji ABC powiedział, że mordercą Kirka był przedstawiciel ruchu „MAGA”, co oczywiście było fake newsem. Okazało się, że podejrzany o zabójstwo Kirka 22-letni Tyler Robinson mieszkał z transpłciowym partnerem, który jak donosi Fox News Digital współpracuje z FBI i pomaga w wyjaśnianiu sprawy.
Amerykanie chcą pożegnać Kirka
Publiczna uroczystość żałobna i pogrzeb Charliego Kirka w Arizonie przyciągnęły tłumy ludzi, którzy zaczęli gromadzić się jeszcze przed świtem. Ogromne zainteresowanie wydarzeniem sprawiło, że organizatorzy musieli przygotować nie tylko stadion State Farm w Glendale, mogący pomieścić ponad 73 tysiące osób, ale także pobliską Desert Diamond Arena, która zapewnia dodatkowe 19 tysięcy miejsc. Organizatorzy prosili, żeby ubrać się w barwy flagii USA.
Mimo darmowego wstępu liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. W Internecie ponad 200 tysięcy osób zgłosiło chęć osobistego udziału w ceremonii, a skala zgromadzenia wymusiła zabezpieczenia porównywane z organizacją Super Bowl. Tak ogromne zainteresowanie i obecność najwyższych polityków, w tym Donalda Trumpa i J.D. Vance’a, pokazują, jak wielki wpływ Kirk wywarł na amerykańską scenę publiczną i swoich zwolenników. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11:00 czasu lokalnego. W Polsce to będzie godzina 20:00
