Rosyjski wojskowy samolot Ił-20M został przechwycony nad Morzem Bałtyckim przez dwa niemieckie myśliwce Eurofighter podczas tego weekendu” - poinformował dziennik „Bild”.

Informację o przechwyceniu maszyn potwierdziło niemieckie lotnictwo

— przekazała agencja Reutera.

