„Rosyjski wojskowy samolot Ił-20M został przechwycony nad Morzem Bałtyckim przez dwa niemieckie myśliwce Eurofighter podczas tego weekendu” - poinformował dziennik „Bild”.
Informację o przechwyceniu maszyn potwierdziło niemieckie lotnictwo
— przekazała agencja Reutera.
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/741166-rosyjski-il-20m-przechwycony-przez-niemieckie-mysliwce
