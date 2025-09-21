Przełomowe decyzje w końcu zostały oficjalnie ogłoszone! Kanada i Australia pierwszymi krajami G7, które uznały państwo palestyńskie

Kanadyjski premier Mark Carney oświadczył na platformie X, że „Kanada uznaje państwo palestyńskie”. Chwilę później premier Australii Anthony Albanese poinformował o uznaniu państwowości Palestyny i że jest to częścią skoordynowanych wysiłków podejmowanych wspólnie z Kanadą i Wielką Brytanią.

W oświadczeniu Carney napisał, że „Kanada uznaje państwo palestyńskie i oferuje partnerstwo w budowaniu pokojowej przyszłości zarówno dla państwa palestyńskiego, jak i państwa Izrael”.

Premier Albanese w swoim oświadczeniu stwierdził, że „Australia uznaje uzasadnione i od dawna pielęgnowane aspiracje narodu palestyńskiego do posiadania własnego państwa”.

tt/PAP

