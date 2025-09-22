Koordynator rządu RFN ds. współpracy niemiecko-polskiej, polityk CDU Knut Abraham stwierdził, że jego kraj powinien skończyć z kontrolami na granicy z Polską. „Nie mogą stać się stanem naturalnym” - mówił.
W związku ze spadającą liczbą migrantów, którzy docierają do strefy Schengen, nasuwa się pytanie, kiedy będzie można ograniczyć kontrole graniczne?
— zastanawiał się Knut Abraham w wywiadzie dla agencji DPA.
Stwierdził on, że „stałe kontrole na granicy z Polską nie mogą stać się stanem permanentnym”.
Przedłużenie kontroli
Obecne kontrole graniczne po stronie niemieckiej przewidziane są do marca 2026 roku, natomiast po stronie polskiej do 4 października.
Abraham przyznał, że spodziewa się tego, że Polska przedłuży swoje kontrole.
Są one bezpośrednio związane z kontrolami niemieckimi
— mówił.
Niemiecka policja zwracała uwagę, że szczególnym problemem jest autostrada A12 w okolicy Frankfurtu nad Odrą i polskich Słubic, ponieważ kontrole prowadzą do długich zatorów przed przejściem granicznym.
