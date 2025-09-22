Koordynator niemieckiego rządu domaga się zakończenia kontroli na granicach z Polską. "Nie mogą stać się stanem naturalnym"

Koordynator rządu RFN ds. współpracy niemiecko-polskiej, polityk CDU Knut Abraham stwierdził, że jego kraj powinien skończyć z kontrolami na granicy z Polską. „Nie mogą stać się stanem naturalnym” - mówił.

W związku ze spadającą liczbą migrantów, którzy docierają do strefy Schengen, nasuwa się pytanie, kiedy będzie można ograniczyć kontrole graniczne?

— zastanawiał się Knut Abraham w wywiadzie dla agencji DPA.

Stwierdził on, że „stałe kontrole na granicy z Polską nie mogą stać się stanem permanentnym”.

Przedłużenie kontroli

Obecne kontrole graniczne po stronie niemieckiej przewidziane są do marca 2026 roku, natomiast po stronie polskiej do 4 października.

Abraham przyznał, że spodziewa się tego, że Polska przedłuży swoje kontrole.

Są one bezpośrednio związane z kontrolami niemieckimi

— mówił.

Niemiecka policja zwracała uwagę, że szczególnym problemem jest autostrada A12 w okolicy Frankfurtu nad Odrą i polskich Słubic, ponieważ kontrole prowadzą do długich zatorów przed przejściem granicznym.

as/dw.com

