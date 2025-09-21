Prezydent USA Donald Trump zagroził w sobotę rządzącym Afganistanem talibom, że wydarzą się „złe rzeczy”, jeśli nie oddadzą bazy lotniczej Bagram pod Kabulem Stanom Zjednoczonym.
Jeśli Afganistan nie odda bazy lotniczej Bagram tym, którzy ją zbudowali, Stanom Zjednoczonym Ameryki, WYDARZĄ SIĘ ŹLE RZECZY!!!
— napisał Trump na portalu społecznościowym Truth Social.
Prezydent USA w ostatnich dniach przyznał, że USA podejmuje starania o powrót do Bagram.
Powrót do Bagram
Prezydent Trump wielokrotnie wcześniej krytykował decyzję administracji prezydenta Bidena o opuszczeniu bazy Bargam w trakcie wycofania wojsk z Afganistanu w 2021 r., twierdząc, że kontrolę nad wojskowym lotniskiem przejęły Chiny. Podczas powrotu z wizyty w Wielkiej Brytanii Trump powiedział, że talibowie „wiele potrzebują” od Ameryki, a on chce, by baza znajdująca się pod Kabulem trafiła z powrotem pod amerykańską kontrolę.
W odpowiedzi na ówczesną deklaracje prezydenta afgański MSZ wykluczył oddanie kontroli nad największą w kraju bazą. Dodał jednak, że talibowie są gotowi do rozmów z administracją Trumpa na tematy gospodarcze i polityczne.
Według stacji CNN, rozmowy na temat ponownego przejęcia kontroli nad baza przez USA toczą się co najmniej od marca. Według administracji Trumpa miałoby to służyć wielu celom, w tym śledzeniu działalności Chin, zdobyciu dostępu do minerałów ziem rzadkich i utworzeniu przyczółka do prowadzenia operacji antyterrorystycznych przeciwko Państwu Islamskiemu. Doniesienia te potwierdził również dziennik „Wall Street Journal”.
