Prezydent Finlandii Aleksander Stubb zaznaczył, że gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa muszą zawierać też jasne zobowiązanie europejskich państw, by w razie konieczności podjąć konfrontację z Rosją. Ma być to jeden z zasadniczych punktów, które omawiane są podczas spotkań tzw. koalicji chętnych. „Gwarancje bezpieczeństwa są w istocie środkiem odstraszającym. Ten środek musi być wiarygodny, a żeby był wiarygodny, musi być silny” - - powiedział Aleksander Stubb.
O gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy fiński prezydent był pytany podczas wywiadu dla brytyjskiego dziennika „The Guardian”.
Gwarancje bezpieczeństwa są w istocie środkiem odstraszającym. Ten środek musi być wiarygodny, a żeby był wiarygodny, musi być silny
— podkreślił Aleksander Stubb.
Jego zdaniem realność zobowiązań dot. gwarancji bezpieczeństwa danych Ukrainie musi zawierać również pełną gotowość do konfrontacji i bezpośredniego zaangażowania w konflikt z Federacją Rosyjską.
To jest właśnie idea gwarancji bezpieczeństwa z definicji
— powiedział.
USA w centrum gwarancji
Prezydent Finlandii zauważył, że dla skutecznych gwarancji dla Ukrainy nieodzowna jest rola Stanów Zjednoczonych, bez których prawdziwa pomoc Kijowowi nie będzie możliwa.
Dodał też, że rozmowy z administracją republikańską Donalda Trumpa są „wyjątkowo trudne”.
Uważam, że obowiązkiem prezydenta Finlandii jest znalezienie wspólnego języka z prezydentem Stanów Zjednoczonych, kimkolwiek by on nie był. Interakcja jest lepsza niż separacja, w każdych okolicznościach
— wyłuszczył Aleksander Stubb.
CZYTAJ TEŻ:
— Prezydent Finlandii Stubb: Atak dronów na Polskę pokazuje słabość Rosji. Ale jest też sygnałem ostrzegawczym dla całego NATO
— Spotkanie Putin-Zełenski? Prezydent Finlandii nie robi sobie wielkich nadziei. „Rosja chce kontynuować wojnę co najmniej do jesieni”
— Niebezpieczna gra. Miedwiediew oskarża Finlandię o „powiązania z nazizmem” i „prześladowania”. Tak samo Rosja działała wobec Ukrainy
maz/Polsat News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/741134-stubb-europa-musi-byc-gotowa-do-konfrontacji-z-rosja
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.