Prezydent Finlandii apeluje o pełną gotowość do konfrontacji z Rosją. "Ten środek musi być wiarygodny, a żeby był wiarygodny, musi być silny"

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Aleksander Stubb/Władimir Putin / autor: PAP/EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/wikimedia.commons: Quirinale.it/https://www.quirinale.it/elementi/116457
Aleksander Stubb/Władimir Putin / autor: PAP/EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/wikimedia.commons: Quirinale.it/https://www.quirinale.it/elementi/116457

Prezydent Finlandii Aleksander Stubb zaznaczył, że gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa muszą zawierać też jasne zobowiązanie europejskich państw, by w razie konieczności podjąć konfrontację z Rosją. Ma być to jeden z zasadniczych punktów, które omawiane są podczas spotkań tzw. koalicji chętnych. „Gwarancje bezpieczeństwa są w istocie środkiem odstraszającym. Ten środek musi być wiarygodny, a żeby był wiarygodny, musi być silny” - - powiedział Aleksander Stubb.

O gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy fiński prezydent był pytany podczas wywiadu dla brytyjskiego dziennika „The Guardian”.

Gwarancje bezpieczeństwa są w istocie środkiem odstraszającym. Ten środek musi być wiarygodny, a żeby był wiarygodny, musi być silny

— podkreślił Aleksander Stubb.

Jego zdaniem realność zobowiązań dot. gwarancji bezpieczeństwa danych Ukrainie musi zawierać również pełną gotowość do konfrontacji i bezpośredniego zaangażowania w konflikt z Federacją Rosyjską.

To jest właśnie idea gwarancji bezpieczeństwa z definicji

— powiedział.

USA w centrum gwarancji

Prezydent Finlandii zauważył, że dla skutecznych gwarancji dla Ukrainy nieodzowna jest rola Stanów Zjednoczonych, bez których prawdziwa pomoc Kijowowi nie będzie możliwa.

Dodał też, że rozmowy z administracją republikańską Donalda Trumpa są „wyjątkowo trudne”.

Uważam, że obowiązkiem prezydenta Finlandii jest znalezienie wspólnego języka z prezydentem Stanów Zjednoczonych, kimkolwiek by on nie był. Interakcja jest lepsza niż separacja, w każdych okolicznościach

— wyłuszczył Aleksander Stubb.

CZYTAJ TEŻ:

Prezydent Finlandii Stubb: Atak dronów na Polskę pokazuje słabość Rosji. Ale jest też sygnałem ostrzegawczym dla całego NATO

Spotkanie Putin-Zełenski? Prezydent Finlandii nie robi sobie wielkich nadziei. „Rosja chce kontynuować wojnę co najmniej do jesieni”

Niebezpieczna gra. Miedwiediew oskarża Finlandię o „powiązania z nazizmem” i „prześladowania”. Tak samo Rosja działała wobec Ukrainy

maz/Polsat News

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych