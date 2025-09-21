„Chińska dziennikarka Zhang Zhan, która spędziła cztery lata w więzieniu za relacjonowanie początkowej fazy pandemii Covid-19 w Chinach, została skazana na kolejne cztery lata pozbawienia wolności” – poinformowała organizacja Reporterzy bez Granic (RSF).
42-letnia Zhang Zhan tak jak poprzednim razem została skazana za „awanturowanie się i wywoływanie problemów”. Szczegółów nie podano.
Były adwokat kobiety Ren Quanniu napisał na platformie X, że nowe zarzuty były związane z zamieszczaniem przez Zhang wpisów na zagranicznych stronach internetowych.
Relacje z pierwszej ręki z miasta Wuhan
Dziennikarka zamieszczała relacje z pierwszej ręki z miasta Wuhan na temat rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Powinna być fetowana globalnie jako »informacyjna bohaterka«, a nie zamykana w brutalnych więziennych warunkach
— napisała w oświadczeniu szefowa RSF ds. Azji i Pacyfiku Aleksandra Bielakowska, apelując do dyplomatów o wywieranie nacisku na Pekin w celu jej zwolnienia.
Zhang została wypuszczona z więzienia w maju 2024 r., ale zatrzymano ją ponownie trzy miesiące później.
W styczniu bieżącego roku prowadziła w areszcie strajk głodowy, później była karmiona przymusowo
— poinformowali jej prawnicy.
Według RSF Chiny są państwem, w którym w więzieniach przebywa najwięcej dziennikarzy na świecie – obecnie są to co najmniej 124 osoby.
