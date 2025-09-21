Brytyjskie myśliwce w nocy z piątku na sobotę wykonały pierwszy lot patrolowy nad Polską w ramach misji NATO Wschodnia Straż, której celem jest wzmocnienie obrony wschodniej flanki Sojuszu - poinformowała agencja Reutera. „Piloci i załogi RAF-u po raz kolejny stoją ramię w ramię z Polską, broniąc naszego wspólnego bezpieczeństwa” - podkreślił w komunikacie brytyjski minister obrony John Healey.
Dwa myśliwce Królewskich Sił Powietrznych (RAF) Typhoon wystartowały w piątek wieczorem z bazy wojskowej we wschodniej Anglii, aby patrolować polską przestrzeń powietrzną, odstraszać oraz bronić przed zagrożeniami powietrznymi ze strony Rosji. Po wykonaniu zadania w sobotę nad ranem samoloty RAF bezpiecznie wróciły do Wielkiej Brytanii - ogłosiło w specjalnym komunikacie brytyjskie ministerstwo obrony.
„Wyraźny sygnał”
Minister obrony John Healey oświadczył, że udział brytyjskiego lotnictwa w misji NATO na wschodniej flance, zadeklarowany 15 września przez rząd Wielkiej Brytanii bezpośrednio po naruszeniu terytorium Polski przez obce drony, to „wyraźny sygnał, iż przestrzeń powietrzna NATO będzie broniona”.
W ten weekend, oddając hołd bohaterstwu pokolenia Bitwy o Anglię, szczególnie wzruszające jest to, że piloci i załogi RAF-u po raz kolejny stoją ramię w ramię z Polską, broniąc naszego wspólnego bezpieczeństwa – dzięki któremu jesteśmy bezpieczni w kraju i silni za granicą
— podkreślił w komunikacie resortu obrony brytyjski minister John Healey.
Agencja Reutera przypomina, że Wielka Brytania zobowiązała się do kwietnia 2027 r. zwiększyć wydatki na obronność do 2,6 proc. PKB, co ma być sygnałem dla prezydenta USA Donalda Trumpa, iż Londyn może wnieść istotny wkład na rzecz wzmocnienie bezpieczeństwa Europy.
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte poinformował w miniony piątek, że Sojusz uruchamia misję Wschodnia Straż, aby wzmocnić wschodnią flankę. W misji uczestniczą m.in. duńskie F-16, francuskie Rafale i niemieckie Eurofightery.
olnk/PAP/gov.uk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/741122-brytyjskie-mysliwce-nad-polskim-niebem-raf-ramie-w-ramie
