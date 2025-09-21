Strzelanina w USA! Doszło do niej w Sky Meadow Country Club w Nashua, w stanie New Hampshire. Jedna osoba zginęła, a co najmniej siedem innych osób zostało rannych - poinformowały media. Odbywało się tam przyjęciele weselne! Według relacji jednego ze świadków napastnik krzyczał „Wolna Palestyna”.
Według lokalnej stacji WMUR jedna z ofiar została przewieziona do Southern New Hampshire Medical Center z raną postrzałową, natomiast sześć kolejnych osób trafiło do szpitali w rejonie Nashua z obrażeniami odniesionymi podczas strzelaniny.
Jak opisują amerykańskie media, w klubie odbywało się wówczas przyjęcie weselne!
Krzyczał „Wolna Palestyna”
Według relacji jednego ze świadków, napastnik miał wykrzyczeć hasło „Wolna Palestyna”.
Tom Bartelson, który również był na weselu, powiedział WHDH, że słyszał około sześciu strzałów, ale początkowo nie zdawał sobie sprawy, co to za hałas. „Brzmiało jak balony, bo, wiecie, jesteśmy na przyjęciu… ale potem rozglądacie się i okazuje się, że nie mamy balonów” – powiedział. Sprawca najwyraźniej celował w konkretną osobę w restauracji klubu wiejskiego, powiedział Bartelson, dodając, że podejrzany krzyczał „dzieci są bezpieczne” i „wolna Palestyna”
— opisuje stacja CNN. Tę relację przekazała także agencja prasowa AP, uściślając, że wspomniany świadek uczestniczył w weselu swojego siostrzeńca.
Sprawcę zatrzymano
Policja w Nashua poinformowała, że prowadzi dochodzenie w sprawie incydentu w Sky Meadow Country Club, w którym mogło ucierpieć wiele osób. Funkcjonariusze dodali, że nagrania z monitoringu potwierdziły, iż sprawcą był tylko jeden napastnik, który został już zatrzymany. Jak podkreślono, nie istnieje zagrożenie dla społeczeństwa.
Oprócz funkcjonariuszy z Nashua w operacji uczestniczyła także policja stanowa z pobliskiego Massachusetts.
Na początku zareagowali na miejscu funkcjonariusze służby patrolowej, a także nasz zespół K9 i Airwing, ale od tego czasu wszystkie siły zostały ewakuowane
— powiedziała Sarah Burgess, rzeczniczka policji stanowej Massachusetts.
Sky Meadow Country Club to prywatny klub, który oferuje m.in. pole golfowe, restaurację oraz przestrzenie do organizacji prywatnych imprez. Jak poinformował radny z Nashua, Melbourne Morana, o godzinie 22:00 ewakuowani do schroniska mieszkańcy okolicy, w tym on sam z rodziną, nadal tam przebywali.
olnk/PAP/X/CNN/AP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/741120-strzaly-na-weselu-sprawca-mial-krzyczec-wolna-palestyna
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.