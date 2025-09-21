Prezydent USA Donald Trump zagroził władzom Wenezueli, że zapłacą niepoliczalną cenę, jeśli nie zgodzą się na powrót przestępców-migrantów, których według niego kraj ten wysłał do Stanów Zjednoczonych. Trump zażądał natychmiastowego powrotu migrantów.
Chcemy, aby Wenezuela natychmiast przyjęła wszystkich więźniów i osoby z zakładów psychiatrycznych, w tym z najgorszych na świecie szpitali psychiatrycznych, które wenezuelskie „przywództwo” siłą wypchnęło do Stanów Zjednoczonych. Tysiące ludzi zostało ciężko rannych, a nawet zabitych przez te „potwory”
— napisał Trump na portalu Truth Social.
WEŹCIE ICH DO CHOLERY Z NASZEGO KRAJU NATYCHMIAST, ALBO CENA, KTÓRĄ ZAPŁACICIE, BĘDZIE NIEPOLICZALNA!
— dodał.
Napięta atmosfera pomiędzy USA a Wenezuelą
Groźba Trumpa pada dzień po tym, gdy prezydent USA poinformował o kolejnym uderzeniu na wenezuelską łódź na Morzu Karaibskim, która według Waszyngtonu miała przewozić narkotyki do Stanów Zjednoczonych. W ataku rakietowym na łódź miało zginąć trzech członków gangu (prawdopodobnie Tren de Aragua), który - jak utrzymuje Trump - działa na zlecenie rządu Nicolasa Maduro.
Maduro oskarżał Trumpa o przygotowania do inwazji jego kraju i planów zmiany reżimu. Trump twierdził, że nie jest to jego zamiarem, lecz nie wykluczał uderzeń wewnątrz terytorium Wenezueli. Amerykańskie siły zbrojne ściągnęły w region Morza Karaibskiego dodatkowe samoloty i okręty.
Trump od dawna utrzymuje, że inne kraje, w tym Wenezuela, „opróżniają więzienia i ośrodki dla obłąkanych” i wysyłają przestępców celowo do Stanów Zjednoczonych, choć dotąd nie zaprezentował żadnych dowodów na tę tezę. Odkąd objął władze po raz drugi uznał gang Tren de Aragua za organizację terrorystyczną, odebrał ponad 100 tys. Wenezuelczykom prawo do legalnego pobytu.
Władze Wenezueli początkowo odmawiały przyjęcia deportowanych migrantów, lecz w marcu zawarły z administracją Trumpa układ o wznowieniu lotów. Jeszcze w lipcu Caracas zgodziło się na repatriację migrantów więzionych w salwadorskim mega więzieniu, dokąd zostali wysłani przez USA.
