Dyrekcja międzynarodowego portu lotniczego Bruksela (Brussels Airport) zakomunikowała, że połowa niedzielnych lotów będzie musiała zostać odwołana w związku z trwającymi zakłóceniami pracy lotniska - poinformowała agencja Reutera.
Port lotniczy Bruksela zwrócił się do przewoźników z prośbą o odwołanie połowy przewidzianych na niedzielę połączeń, aby uniknąć długiego czasu oczekiwania na odprawę oraz odwoływania lotów w ostatniej chwili
— przekazał rzecznik portu.
Jak wynika z informacji podanych przez lotnisko, dzisiejszy cyberatak na systemy firmy Collins Aerospace doprowadził do paraliżu zautomatyzowanych systemów odprawy biletowo-bagażowej. Możliwa była tylko znacznie wolniejsza odprawa manualna.
Zakłócona została również praca lotniska Heathrow w Londynie i portu Berlin. Pasażerom zalecono, aby przed wyjazdem upewniali się w liniach lotniczych, że ich lot ma się odbyć.
Według przytoczonych przez portal BBC danych FlightAware, do godz. 12.30 w sobotę odnotowano ponad 140 opóźnień lotów z i do Heathrow, podczas gdy w Brukseli było ich ponad 100, a w Berlinie - 62.
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/741115-polowa-niedzielnych-lotow-z-lotniska-w-brukseli-odwolana
