Minister obrony Litwy Dovile Sakaliene zasugerowała na platformie X zestrzeliwanie rosyjskich samolotów naruszających granice NATO i zaapelowała do państw Sojuszu o „poważniejsze podejście” do prowokacji Rosji w przestrzeni powietrznej.
Granica NATO na północnym wschodzie jest wystawiana na próbę nie bez powodu. Musimy działać poważnie. PS. Turcja dała przykład 10 lat temu. Daje do myślenia
— zauważyła Sakaliene, nawiązując do zestrzelenia rosyjskiego Su-24 przez Turcję w 2015 roku.
Rosjanie naruszyli przestrzeń Estonii
Jej komentarz pojawił się po doniesieniach z Estonii o naruszeniu jej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie myśliwce. Trzy rosyjskie MiG-31 naruszyły estońską przestrzeń powietrzną w pobliżu wyspy Vaindloo w Zatoce Fińskiej. Estońskie wojsko poinformowało, że samoloty pozostawały w przestrzeni powietrznej Estonii przez około 12 minut, nie przekazując planów lotu, ani nie komunikując się z kontrolą ruchu lotniczego.
Estońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało rosyjskiego charge d’affaires i przekazało mu formalną notę protestacyjną.
Władze rosyjskie twierdzą, że myśliwce odbywały zaplanowany lot z Karelii na północnym zachodzie Rosji do bazy w obwodzie królewieckim i przelatywały w odległości ponad 3 km od Vaindloo. Wyspa ta jest najdalej wysuniętą na północ częścią Estonii.
