Fox News alarmuje, że uzbrojony mężczyzna został zatrzymany w miejscu pamięci Charliego Kirka. Służby specjalne poinformowały w rozmowie z portalem, że twierdził on, iż jest powiązany z organami ścigania, co nie było prawdą.
Podejrzanie zachowujący się mężczyzna został zatrzymany na stadionie State Farm w Glendale w Arizonie. Arena ta będzie 21 września gospodarzem nabożeństwa żałobnego Charliego Kirka.
Amerykańskie Służby Specjalne we współpracy z lokalnymi organami ścigania w Glendale w Arizonie prowadzą dochodzenie w sprawie mężczyzny, który zachowywał się podejrzanie na stadionie State Farm
— wskazał rzecznik Secret Service, Anthony Guglielmi.
Do mężczyzny podszedł agent Secret Service. W trakcie rozmowy oświadczył on, że jest funkcjonariuszem służb i że posiada broń. Okazało się jednak, że nie należy do uprawnionych formacji zabezpieczających wydarzenie i obecnie przebywa w areszcie
— dodał.
Amerykańskie Służby Specjalne i lokalne organy ścigania badają okoliczności jego obecności w tym miejscu
— przekazał.
Według nieoficjalnych informacji Fox News mężczyzna ten to były zastępca szeryfa z Idaho, który przyjechał i dokumentował się nieważnymi dokumentami. Śledczy sprawdzają obecnie jego przeszłość i próbują ustalić, w jakim celu przyjechał na miejsce.
as/Fox News
