Uzbrojony mężczyzna w miejscu pamięci Charliego Kirka. Próbował przekonywać, że należy do organów ścigania. Kłamał

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź State Farm / autor: Troutfarm27, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
State Farm / autor: Troutfarm27, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Fox News alarmuje, że uzbrojony mężczyzna został zatrzymany w miejscu pamięci Charliego Kirka. Służby specjalne poinformowały w rozmowie z portalem, że twierdził on, iż jest powiązany z organami ścigania, co nie było prawdą.

Podejrzanie zachowujący się mężczyzna został zatrzymany na stadionie State Farm w Glendale w Arizonie. Arena ta będzie 21 września gospodarzem nabożeństwa żałobnego Charliego Kirka.

Amerykańskie Służby Specjalne we współpracy z lokalnymi organami ścigania w Glendale w Arizonie prowadzą dochodzenie w sprawie mężczyzny, który zachowywał się podejrzanie na stadionie State Farm

— wskazał rzecznik Secret Service, Anthony Guglielmi.

Do mężczyzny podszedł agent Secret Service. W trakcie rozmowy oświadczył on, że jest funkcjonariuszem służb i że posiada broń. Okazało się jednak, że nie należy do uprawnionych formacji zabezpieczających wydarzenie i obecnie przebywa w areszcie

— dodał.

Amerykańskie Służby Specjalne i lokalne organy ścigania badają okoliczności jego obecności w tym miejscu

— przekazał.

Według nieoficjalnych informacji Fox News mężczyzna ten to były zastępca szeryfa z Idaho, który przyjechał i dokumentował się nieważnymi dokumentami. Śledczy sprawdzają obecnie jego przeszłość i próbują ustalić, w jakim celu przyjechał na miejsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Program Kimmela zawieszony przez stację ABC. Komik mówił o MAGA i śmierci Charliego Kirka. Trump nie kryje satysfakcji

Dlaczego nas śmierć Charliego Kirka aż tak dotknęła? Tutaj chodzi o coś więcej niż zwykłą politykę

Śp. Kirk debatował ws. nielegalnej migracji. Posłużył się przykładem przodków: Przyjechali z Polski legalnie. „Nie przeskoczyli granicy”

as/Fox News

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Czekamy na Wasze maile z uwagami i komentarzami: [email protected]. Dołącz do naszej społeczności, wykup dostęp do STREFY PREMIUM: siec.wpolityce.pl/oferta. To najlepsza forma wsparcia naszych mediów.

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych