Ponad tysiąc migrantów przedostało się przedwczoraj na małych łodziach przez kanał La Manche do Wielkiej Brytanii, co stanowi jeden z najwyższych wyników od początku roku. Łączna liczba osób, które w 2025 r. nielegalnie dotarły tą trasą na Wyspy, przekroczyła już 32 tysiące.
Migranci przypłynęli 13 łodziami, co oznacza, że na pokładzie każdej z nich znajdowało się ponad 80 osób.
Liczba osób, które nielegalnie pokonały kanał La Manche od początku 2025 r., wzrosła tym samym do 32 103. W ubiegłym roku o tej porze wynosiła 24 335.
Stacja GB News podała, że w sobotę rano do Dover, na południu Anglii, dotarły kolejne 83 osoby.
Rząd brytyjski poinformował, że od czwartku deportował do Francji trzy osoby na mocy bilateralnej umowy „jeden za jednego”, podpisanej w lipcu. W myśl tego porozumienia za każdego migranta, którego Wielka Brytania odeśle do Francji po odrzuceniu jego wniosku azylowego, do Wielkiej Brytanii wysłany zostanie migrant, który złożył wniosek azylowy we Francji i pozytywnie przeszedł weryfikację, głównie wskazując na powiązania rodzinne.
Brytyjski rząd spodziewa się, że na mocy tej umowy odsyłanych będzie średnio około 50 osób tygodniowo.
