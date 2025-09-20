Wideo

Śp. Kirk debatował ws. nielegalnej migracji. Posłużył się przykładem przodków: Przyjechali z Polski legalnie. "Nie przeskoczyli granicy"

Śp. Charlie Kirk, republikański aktywista, który zginął tragicznie 11 września, miał polskie korzenie. Podczas debaty ws. nielegalnej migracji wspominał, że jego pradziadkowie przyjechali do Stanów Zjednoczonych legalnie z Polski.

Charlie Kirk, republikański aktywista, ewangelikalny chrześcijanin związany z Donaldem Trumpem i zaangażowany w ruch „MAGA”, został zastrzelony 11 września. Podczas wystąpienia na uniwersytecie w Utah.

Wielki, a nawet legendarny Charlie Kirk nie żyje. Nikt nie rozumiał ani nie miał serca młodzieży w Stanach Zjednoczonych lepiej niż Charlie

— pisał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

Wiele osób ze środowisk lewicowo-liberalnych na całym świecie wręcz świętowało śmierć Kirka - za co część straciła pracę. Były także przypadki, gdzie wyrzucano ludzi ze studiów. Najgłośniejszym przypadkiem, który odczuł to na własnej skórze był Jimmy Kimmel. W swoim programie w telewizji ABC powiedział, że mordercą Kirka był przedstawiciel ruchu „MAGA”, co oczywiście było fake newsem. Okazało się, że podejrzany o zabójstwo Kirka 22-letni Tyler Robinson mieszkał z transpłciowym partnerem, który jak donosi Fox News Digital współpracuje z FBI i pomaga w wyjaśnianiu sprawy.

Śp. Kirk miał polskie korzenie

Dominik Tarczyński opublikował na  portalu X nagranie, na którym śp. Kirk dyskutuje z oponentami na temat nielegalnego przekraczania granicy. W pewnym momencie posłużył się przykładem swoich przodków, którzy przybyli do USA legalnie. Okazało się, że śp. Kirk miał polski korzenie.

Moi pradziadkowie przyjechali do USA z Polski legalnie. Nie przeskoczyli granicy

— powiedział podczas rozmowy.

xyz/X

