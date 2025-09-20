Atak hakerski zakłócił działanie systemów odpraw na kilku europejskich lotniskach. Problemy dotknęły m.in. Brukselę, Berlin i londyńskie Heathrow, powodując opóźnienia i odwołania lotów.
Atak sparaliżował automatyczne systemy, przez co procedury związane z odprawą pasażerów i wpuszczaniem ich na pokład można było przeprowadzać tylko ręcznie.
Bardzo się to odbija na grafiku lotów i niestety spowoduje opóźnienia oraz odwołania (połączeń)
— podkreślił operator lotnisk w oświadczeniu na swojej stronie internetowej.
Lotnisko Berlin-Brandenburg poinformowało, że już wczoraj wieczorem zaatakowane zostały systemy odprawy pasażerów, co oznacza dłuższe kolejki dla podróżnych oraz opóźnienia. Sam port lotniczy nie był celem cyberataku - podkreślono.
Cyberatak potwierdziło też lotnisko w Brukseli.
Heathrow, największe lotnisko w Wielkiej Brytanii, ostrzegło pasażerów przed możliwymi opóźnieniami ze względu na problemy techniczne z systemem odprawy i wejścia na pokład.
Rzecznik londyńskiego portu lotniczego oświadczył, że „firma zewnętrzna, dostarczająca systemy odprawy i wejścia na pokład dla kilku linii lotniczych na wielu lotniskach, ma problem techniczny, który może powodować opóźnienia dla pasażerów odlatujących”. Przekazano, że firma ta pracuje nad „szybkim rozwiązaniem problemu”.
Na razie nie jest jasne, jakie jeszcze europejskie lotniska objął cyberatak - podkreśliła agencja dpa.
Pasażerom, których loty były zaplanowane na sobotę, zalecono, by przed udaniem się na lotnisko potwierdzili w liniach lotniczych, czy ich lot się odbędzie.
xyz/PAP
