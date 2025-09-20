Właściciel sklepu we Flensburgu na północy Niemiec zakazał wstępu Żydom, wywołując oburzenie wykraczające daleko poza granice miasta – poinformował portal Euronews. Incydent potępiły władze miasta i rząd Niemiec.
Hans Velten Reisch wywiesił w witrynie swego sklepu kartkę z napisem: „Żydzi nie mają tutaj wstępu! Nic do was nie mam. Nie jestem antysemitą. Po prostu was nie znoszę”.
O napisie zawiadomiono policję. Jej rzecznik Philipp Renoncourt powiedział lokalnemu portalowi foerde.news, że kartka została usunięta, by „zapobiec niebezpieczeństwu” i uniknąć eskalacji lub ewentualnego zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego.
Jednak według miejscowych dziennikarzy kartka nie wisi już wprawdzie w witrynie, ale jest dobrze widoczna wewnątrz sklepu na ścianie naprzeciwko drzwi wejściowych.
Interwencja władz
Na incydent zareagowała rada miasta.
To przypomina najmroczniejsze karty dziejów Niemiec i w tym mieście absolutnie nie ma na to miejsca
— oznajmił burmistrz Flensburga Fabian Geyer.
To bardzo ewidentny przypadek antysemityzmu i wymaga interwencji
— oświadczył pełnomocnik niemieckiego rządu ds. walki z antysemityzmem Felix Klein.
Minister edukacji Niemiec Karin Prien wyraziła zadowolenie, że właścicielowi sklepu postawiono już zarzuty.
Każdy, kto wyraża lub usprawiedliwia antysemityzm, występuje przeciw wszystkiemu, na czym opiera się nasze demokratyczne współistnienie
—podkreśliła.
CZYTAJ TEŻ:
— „Spiegel”: Niemcy zbierają owoce antysemityzmu, który sami zasiali. Żydzi - w kraju sprawców Holokaustu - po raz kolejny żyją w strachu
— Tak wyglądają współczesne Niemcy! Szefowa berlińskiej policji zaleciła Żydom i homoseksualistom… zachowanie szczególnej ostrożności
— Kolejna obrzydliwa prowokacja. Niemiecki historyk porównał obecną sytuację na granicy do… wypędzenia Żydów w 1938 r. Gdzie kres obłędu?
maz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/741057-stare-metody-niemiecki-sklepikarz-zakazal-wstepu-zydom
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.