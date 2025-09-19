NA ŻYWO

RELACJA. 1305. dzień wojny na Ukrainie. Zełenski: To nie wypadki, to systematyczna rosyjska kampania wymierzona w Europę, NATO i Zachód

  • Świat
  • opublikowano:
Sprawdź autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Trwa 1305. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.

Sobota, 20 września 2025 r.

00:01. Zełenski o rosyjskich myśliwcach nad Estonią: to kampania wymierzona w Europę

To nie wypadki, to systematyczna rosyjska kampania wymierzona w Europę, NATO i Zachód - napisał na X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do trzech rosyjskich myśliwców, które w piątek wtargnęły w przestrzeń powietrzną Estonii.

To nie wypadki, to systematyczna rosyjska kampania wymierzona w Europę, NATO i Zachód, która wymaga systemowej odpowiedzi

— ocenił Zełenski. Dodał, że państwa Sojuszu muszą podjąć w tej sytuacji zdecydowane działania.

Prezydent Ukrainy zwrócił uwagę, że Rosja prowadzi działania destabilizacyjne na nowych kierunkach.

Używają wszelkich narzędzi: od ingerencji w procesy polityczne, tak jak w Rumunii i Mołdawii, do ingerencji w przestrzeń powietrzną, tak jak w Polsce, Rumunii i Estonii

— podkreślił Zełenski.

Zaapelował także o zwiększenie presji na Moskwę poprzez sankcje. Zaznaczył, że rosyjskie straty wojenne muszą dalej wzrastać, „co najlepiej robi silna ukraińska armia”.

Trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wleciały w piątek rano w przestrzeń powietrzną Estonii w pobliżu wyspy Vaindloo na Zatoce Fińskiej i pozostawały tam przez około 12 minut. Tego samego dnia władze Estonii wezwały do MSZ charge d’affaires Rosji.

Estonia w odpowiedzi na ten incydent zdecydowała się złożyć wniosek w sprawie uruchomienia konsultacji na podstawie art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego.

