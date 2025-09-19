Trwa 1305. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Sobota, 20 września 2025 r.
00:01. Zełenski o rosyjskich myśliwcach nad Estonią: to kampania wymierzona w Europę
To nie wypadki, to systematyczna rosyjska kampania wymierzona w Europę, NATO i Zachód - napisał na X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do trzech rosyjskich myśliwców, które w piątek wtargnęły w przestrzeń powietrzną Estonii.
To nie wypadki, to systematyczna rosyjska kampania wymierzona w Europę, NATO i Zachód, która wymaga systemowej odpowiedzi
— ocenił Zełenski. Dodał, że państwa Sojuszu muszą podjąć w tej sytuacji zdecydowane działania.
Prezydent Ukrainy zwrócił uwagę, że Rosja prowadzi działania destabilizacyjne na nowych kierunkach.
Używają wszelkich narzędzi: od ingerencji w procesy polityczne, tak jak w Rumunii i Mołdawii, do ingerencji w przestrzeń powietrzną, tak jak w Polsce, Rumunii i Estonii
— podkreślił Zełenski.
Zaapelował także o zwiększenie presji na Moskwę poprzez sankcje. Zaznaczył, że rosyjskie straty wojenne muszą dalej wzrastać, „co najlepiej robi silna ukraińska armia”.
Trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wleciały w piątek rano w przestrzeń powietrzną Estonii w pobliżu wyspy Vaindloo na Zatoce Fińskiej i pozostawały tam przez około 12 minut. Tego samego dnia władze Estonii wezwały do MSZ charge d’affaires Rosji.
Estonia w odpowiedzi na ten incydent zdecydowała się złożyć wniosek w sprawie uruchomienia konsultacji na podstawie art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego.
Drukujesz tylko jedną stronę artykułu. Aby wydrukować wszystkie strony, kliknij w przycisk "Drukuj" znajdujący się na początku artykułu.
Trwa 1305. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Sobota, 20 września 2025 r.
00:01. Zełenski o rosyjskich myśliwcach nad Estonią: to kampania wymierzona w Europę
To nie wypadki, to systematyczna rosyjska kampania wymierzona w Europę, NATO i Zachód - napisał na X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do trzech rosyjskich myśliwców, które w piątek wtargnęły w przestrzeń powietrzną Estonii.
To nie wypadki, to systematyczna rosyjska kampania wymierzona w Europę, NATO i Zachód, która wymaga systemowej odpowiedzi
— ocenił Zełenski. Dodał, że państwa Sojuszu muszą podjąć w tej sytuacji zdecydowane działania.
Prezydent Ukrainy zwrócił uwagę, że Rosja prowadzi działania destabilizacyjne na nowych kierunkach.
Używają wszelkich narzędzi: od ingerencji w procesy polityczne, tak jak w Rumunii i Mołdawii, do ingerencji w przestrzeń powietrzną, tak jak w Polsce, Rumunii i Estonii
— podkreślił Zełenski.
Zaapelował także o zwiększenie presji na Moskwę poprzez sankcje. Zaznaczył, że rosyjskie straty wojenne muszą dalej wzrastać, „co najlepiej robi silna ukraińska armia”.
Trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wleciały w piątek rano w przestrzeń powietrzną Estonii w pobliżu wyspy Vaindloo na Zatoce Fińskiej i pozostawały tam przez około 12 minut. Tego samego dnia władze Estonii wezwały do MSZ charge d’affaires Rosji.
Estonia w odpowiedzi na ten incydent zdecydowała się złożyć wniosek w sprawie uruchomienia konsultacji na podstawie art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego.
Strona 1 z 2
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/741048-relacja-1305-dzien-wojny-na-ukrainie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.