Rosjanie w estońskiej przestrzeni powietrznej. Głos zabrał Trump: Cóż, nie podoba mi się to, nie podoba. To mogą być duże kłopoty

  • Świat
  • opublikowano:
autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

To może być duży kłopot - powiedział prezydent USA Donald Trump, komentując naruszenie estońskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie myśliwce. Dodał jednak, że najpierw musi się przyjrzeć sprawie.

Trump odniósł się do sprawy wtargnięcia rosyjskich MiG-ów-31 w przestrzeń powietrzną Estonii podczas prezentacji „złotych kart Trumpa” umożliwiających stały pobyt w USA za wpłatę 5 mln dol.

Muszę się temu przyjrzeć. Za chwilę będę miał na ten temat briefing, więc dam wam znać dziś wieczorem albo jutro

— powiedział Trump, pytany o komentarz. Dopytywany, dodał chwilę później:

Cóż, nie podoba mi się to, nie podoba. Nie lubię, kiedy to się dzieje. To mogą być duże kłopoty, ale dam wam znać później.

kk/PAP

