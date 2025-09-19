Estonia sięga po art. 4 NATO po naruszeniu jej przestrzeni powietrznej przez Rosjan. MiGi-31 przechwyciły szwedzkie myśliwce

Szwedzkie myśliwce JAS 39 Gripen przechwyciły i monitorowały nad Morzem Bałtyckim trzy rosyjskie samoloty MiG-31, które wcześniej naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii – poinformowały siły zbrojne Szwecji. W odpowiedzi na rosyjską prowokację Estonia zdecydowała się złożyć wniosek w sprawie uruchomienia konsultacji na podstawie art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Interwencja Szwecji

Myśliwce Gripen przejęły nadzór od sojuszniczych samolotów i podążały za rosyjskimi samolotami przez międzynarodową przestrzeń powietrzną, w kierunku Królewca

— podkreślono w komunikacie.

Zdjęcia z przeprowadzonej akcji szwedzkie wojsko opublikowało na platformie X.

Trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wleciały w piątek rano w przestrzeń powietrzną Estonii w pobliżu wyspy Vaindloo na Zatoce Fińskiej i pozostawały tam przez około 12 minut.

Premier Szwecji Ulf Kristersson ocenił incydent jako „bardzo alarmujący”.

Gotowość nasza oraz (całego) NATO jest stale wystawiana na próbę

— podkreślił szef szwedzkiego rządu.

CZYTAJ WIĘCEJ: Rosyjskie myśliwce wleciały w przestrzeń powietrzną Estonii! Trwało to 12 minut, NATO wysłało włoskie F-35. „Bezczelność bez precedensu”

Estonia sięga po art. 4 NATO

Estonia zdecydowała się złożyć wniosek w sprawie uruchomienia konsultacji na podstawie art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego w związku z ingerencją rosyjskich myśliwców w estońską przestrzeń powietrzną - przekazał w piątek premier Estonii Kristen Michal we wpisie na platformie X.

Taka ingerencja jest całkowicie nie do zaakceptowania. Rząd Estonii podjął decyzję o złożeniu wniosku o konsultacje na podstawie art. 4 NATO

— napisał Michal.

Premier Estonii zaznaczył, że sojusznicze myśliwce skutecznie interweniowały i rosyjskie maszyny musiały się oddalić.

Trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wleciały w piątek rano w przestrzeń powietrzną Estonii w pobliżu wyspy Vaindloo na Zatoce Fińskiej i pozostawały tam przez około 12 minut. W odpowiedzi na ten incydent władze Estonii wezwały do MSZ charge d’affaires Rosji.

Polska ponad tydzień temu także uruchomiła art. 4 w odpowiedzi na ingerencję rosyjskich dronów, które wleciały nad terytorium Polski w nocy z 9 na 10 września. Część maszyn została wówczas zestrzelona przy wsparciu sił sojuszniczych.

Art. 4 NATO brzmi następująco: „Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”.

kk/PAP

