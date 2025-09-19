PILNE

Kreml po raz kolejny prowokuje! Dwa rosyjskie myśliwce wykonały niski przelot nad platformą Petrobalticu na Morzu Bałtyckim

Dwa rosyjskie myśliwce wykonały niski przelot nad platformą Petrobalticu na Morzu Bałtyckim – poinformowała wieczorem Straż Graniczna.

Do incydentu doszło w piątek w godzinach popołudniowych. Rzeczniczka prasowa Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej Katarzyna Przybysz powiedziała PAP, że myśliwce przeleciały w obrębie platformy wydobywczej należącej do Orlen Petrobaltic, naruszając strefę bezpieczeństwa.

Było to w obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej. Zostaliśmy (…) poinformowani, aby wzmóc czujność i reagować na wszelkie inne przewinienia, które dotyczyłyby naruszenia granic państwa. Do tego nie doszło, więc nie musieliśmy reagować

— wyjaśniła.

Straż Graniczna podkreśla, że o incydencie powiadomiono Siły Zbrojne RP oraz inne służby.

