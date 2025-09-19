Węgry pójdą w ślady Stanów Zjednoczonych i uznają Antifę za organizację terrorystyczną – oświadczył premier Węgier Viktor Orban w piątkowym wywiadzie dla publicznego Radia Kossuth. W czwartek taką decyzję ogłosił prezydent USA Donald Trump.
Antifa to organizacja terrorystyczna. Bili pokojowo nastawionych ludzi na Węgrzech, a potem udali się do Parlamentu Europejskiego, aby udzielać nam lekcji. Nadszedł czas, aby Węgry poszły za przykładem Ameryki i uznały ich za terrorystów
— powiedział Orban.
Premier nawiązał do przypadku Ilarii Salis, której nie wymienił z nazwiska. Włoszka spędziła ponad rok w węgierskim więzieniu po tym, gdy została oskarżona o napaść na jednego z uczestników demonstracji, zorganizowanej w 2023 r. w Budapeszcie przez środowiska nacjonalistyczne i neonazistowskie.
Aresztowanie Salis wywołało napięcia w stosunkach włosko-węgierskich; została ona zwolniona dopiero po wyborach do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2024 r., w których zdobyła mandat europosłanki.
Antifa organizacją terrorystyczną w USA
W czwartek Trump ogłosił, że uznał Antifę za organizację terrorystyczną. Polecił również zbadanie osób finansujących działalność ruchu antyfaszystów.
Prezydent już wcześniej sygnalizował, że opowiada się za tym krokiem, zapowiadając działania przeciwko lewicowym organizacjom, które obwinia za promocję przemocy politycznej i zabójstwo aktywisty Charliego Kirka.
CZYTAJ WIĘCEJ: Trump ogłasza: Antifę kwalifikuję jako znaczącą organizację terrorystyczną. „Chorą, niebezpieczną, radykalnie lewicą katastrofę”
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/741036-wegrzy-ida-w-slady-amerykanow-ws-antify
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.