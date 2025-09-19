Trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wleciały dziś rano w przestrzeń powietrzną Estonii w pobliżu wyspy Vaindloo na Zatoce Fińskiej i pozostawały tam przez około 12 minut! Resort dyplomacji w Tallinie poinformował o wezwaniu do MSZ charge d’affaires Rosji i wręczeniu mu noty protestacyjnej.
Jak podaje portal Delfi myśliwce zdolne do przenoszenia pocisków Kindżał przeleciały pięć mil morskich nad Estonią i zbliżyły się do Tallina. Po 12 minutach w powietrze poderwano włoskie F-35 w ramach misji NATO.
Wyspa Vaindloo na Zatoce Fińskiej, położona około 100 km na północny wschód od Tallina, jest najdalej wysuniętym na północ punktem Estonii.
Rosja naruszyła już w tym roku przestrzeń powietrzną Estonii czterokrotnie, co samo w sobie jest nie do zaakceptowania. Jednak dzisiejsze wtargnięcie, gdy trzy myśliwce wleciały w naszą przestrzeń powietrzną, jest bezczelnością bez precedensu
— oświadczył szef MSZ Margus Tsahkna. Podkreślił, że coraz częstsze próby testowania granic i rosnąca agresja Rosji muszą spotkać się z szybkim nasileniem presji politycznej i gospodarczej wobec Kremla.
Według estońskich służb rosyjskie myśliwce nie miały planów lotu, a ich transpondery były wyłączone. Nie nawiązały również dwukierunkowej łączności radiowej z estońską kontrolą ruchu lotniczego.
xyz/PAP/delfi.lt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/741020-rosyjskie-mysliwce-naruszyly-przestrzen-powietrzna-estonii
