Litwa zakończyła demontaż linii energetycznych łączących ją z rosyjskim obwodem królewieckim. To symboliczny krok, który potwierdza pełną integrację krajów bałtyckich z kontynentalną siecią Europy.
Szef operatora systemu przesyłowego Litgrid Rokas Masiulis poinformował, że Litwa odcięła się od obwodu królewieckiego.
Zakończyliśmy symboliczny, ale ważny proces. Zdemontowaliśmy wszystkie linie energetyczne przecinające granicę między Litwą a obwodem królewieckim
— przekazał w komunikacie.
Cytowany w nim Masiulis podkreślił, że „jest to nie tylko fizyczny demontaż linii, ale także o znak naszej pełnej integracji z kontynentalnymi sieciami energetycznymi Europy”.
Demontaż całej infrastruktury linii przesyłowych ma się zakończyć w połowie 2027 roku. Obejmuje rozbiórkę trzech linii napowietrznych o napięciu 330 kV i trzech kolejnych o napięciu 110 kV, a także przewodów, izolatorów i podpór, uporządkowanie terenu oraz uwolnienie gruntu od ograniczeń służebności.
8 lutego Litwa, Łotwa i Estonia odłączyły się od rosyjskiego systemu elektroenergetycznego IPS/UPS, a dzień później pomyślnie połączyły swoje systemy elektroenergetyczne z synchronizowaną strefą kontynentalnej Europy.
Umożliwia to krajom bałtyckim zarządzanie swoimi systemami elektroenergetycznymi w ścisłej współpracy z innymi krajami kontynentalnej Europy, zapewniając stabilną i niezawodną regulację częstotliwości, zwiększając w ten sposób niezależność energetyczną i bezpieczeństwo energetyczne regionu. Kraje bałtyckie dołączyły do sieci kontynentalnej Europy, obsługującej ponad 400 mln odbiorców w 26 krajach.
