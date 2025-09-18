Trwa 1304. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Piątek, 19 września 2025 r.
00:01. Putin: na froncie jest ponad 700 tys. rosyjskich żołnierzy
Władimir Putin oznajmił podczas spotkania z parlamentarzystami, że na froncie wojny z Ukrainą jest ponad 700 tys. rosyjskich żołnierzy – przekazała agencja AFP.
Agencja przypomniała, że od początku inwazji na Ukrainę, czyli od lutego 2022 r., Rosja mobilizuje ogromne liczby żołnierzy, ponosząc zarazem na froncie kolosalne ludzkie straty.
Amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW) ocenił, że Rosja traci na polu walki średnio 1140 żołnierzy dziennie, w tym 975 to ofiary śmiertelne.
W maju telewizja BBC podała, na podstawie obliczeń rosyjskich niezależnych portali Mediazona i Meduza oraz rosyjskiej redakcji BBC, że w 2024 r. na wojnie przeciwko Ukrainie zginęło co najmniej 45 287 rosyjskich żołnierzy, czyli prawie trzykrotnie więcej niż w pierwszym roku inwazji.
red/wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/740917-relacja-1304-dzien-wojny-putin-podal-liczbe-zolnierzy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.