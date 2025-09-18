Kolejne norweskie samoloty wojskowe trafią do Polski. To drugi taki kontyngent w ciągu roku. "Na pewno jego misja zacznie się jeszcze jesienią"

Norweskie Siły Zbrojne potwierdziły PAP, że przygotowują wysłanie do Polski kolejnego kontyngentu samolotów bojowych. Misja ma rozpocząć się jesienią.

Byłaby to druga w ciągu roku misja norweskich lotników w Polsce. Poprzednia rozpoczęła się w styczniu, gdy w ramach współpracy sojuszniczej Oslo skierowało na polskie lotniska myśliwce F-35 i system obrony przeciwlotniczej do ochrony centrum logistycznego na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce.

Pierwsze informacje o wysłaniu do Polski kolejnych F-35 pojawiły się w czerwcu, gdy na kanale X norweski minister obrony Tore O. Sandvik zapowiedział, że Norwegia planuje wzmocnić ochronę najważniejszego dla sprawnych dostaw dla Ukrainy hubu logistycznego w Rzeszowie. Szczegóły jesiennej misji mają być ujawnione w ciągu kilku tygodni.

Na tym etapie nie ujawniamy więcej szczegółów o kontyngencie, jaki trafi do Polski, ale na pewno jego misja zacznie się jeszcze jesienią

— powiedziała PAP ppłk Stine Barclay Gaasland z Dowództwa Generalnego Norweskich Sił Zbrojnych.

olnk/PAP

