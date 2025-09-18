Norweskie Siły Zbrojne potwierdziły PAP, że przygotowują wysłanie do Polski kolejnego kontyngentu samolotów bojowych. Misja ma rozpocząć się jesienią.
Byłaby to druga w ciągu roku misja norweskich lotników w Polsce. Poprzednia rozpoczęła się w styczniu, gdy w ramach współpracy sojuszniczej Oslo skierowało na polskie lotniska myśliwce F-35 i system obrony przeciwlotniczej do ochrony centrum logistycznego na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce.
Pierwsze informacje o wysłaniu do Polski kolejnych F-35 pojawiły się w czerwcu, gdy na kanale X norweski minister obrony Tore O. Sandvik zapowiedział, że Norwegia planuje wzmocnić ochronę najważniejszego dla sprawnych dostaw dla Ukrainy hubu logistycznego w Rzeszowie. Szczegóły jesiennej misji mają być ujawnione w ciągu kilku tygodni.
Na tym etapie nie ujawniamy więcej szczegółów o kontyngencie, jaki trafi do Polski, ale na pewno jego misja zacznie się jeszcze jesienią
— powiedziała PAP ppłk Stine Barclay Gaasland z Dowództwa Generalnego Norweskich Sił Zbrojnych.
olnk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/740915-kolejne-norweskie-samoloty-wojskowe-trafia-do-polski
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.