„Times” poinformowało, że premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ma w weekend ogłosić uznanie suwerenności Palestyny. Decyzja ma zostać podana po zakończeniu wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa. Według mediów krok ten poprzedzi sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ, na której podobne stanowisko zajmą m.in. Francja i Kanada.
Starmer podjął taką decyzję w obawie, że temat państwowości palestyńskiej zdominuje jego konferencję prasową z Trumpem, która odbędzie się dziś w rezydencji Chequers
— napisał „Times”.
Gazeta przypomniała, że USA stanowczo sprzeciwiają się uznaniu Palestyny.
Starmer ma ogłosić decyzję przed sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Ogłoszenie decyzji przez Starmera ma nastąpić przed sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, która rozpocznie się w przyszłym tygodniu. W jej trakcie Wielka Brytania, Francja, Kanada i Australia mają uznać suwerenność Palestyny.
Dziennik „Telegraph” podał, że premier nie weźmie udziału w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, a Wielką Brytanię będą reprezentować ministra spraw zagranicznych Yvette Cooper i minister sprawiedliwości David Lammy.
Starmer ogłosił w lipcu, że Wielka Brytania uzna państwowość Palestyny, ale stawiając warunki, m.in. jeśli Izrael nie zgodzi się na zawieszenie broni, nie opowie się za rozwiązaniem dwupaństwowym i nie wykluczy aneksji Zachodniego Brzegu.
Strona izraelska odrzuciła te warunki, co w zasadzie czyni uznanie Palestyny pewnym. W opinii premiera Izraela Benjamina Netanjahu „Starmer nagradza potworny terroryzm Hamasu i karze jego ofiary”.
Brytyjskie media podkreśliły, że Starmer jest pod olbrzymią presją ze strony Partii Pracy, której jest liderem. Jedna trzecia członków jego gabinetu nalega, aby premier ogłosił uznanie Palestyny, a ponad 130 parlamentarzystów podpisało list poparcia w tej sprawie.
xyz/PAP
