Pochodzący z hodowli w Silves, na południu Portugalii, ryś iberyjski pokonał ponad 1000 km, aby zamieszkać w Pirenejach, na północnym wschodzie Hiszpanii. To pierwszy okaz tego zwierzęcia, który pojawił się w tych górach.
Na obecność nietypowego dla tego masywu górskiego zwierzęcia natrafiono w pobliżu hiszpańsko-francuskiej granicy. Obecność rysia iberyjskiego w Pirenejach potwierdziło już kierownictwo stowarzyszenia ochrony przyrody ADLO Pirineo, przekazując, że ryś przyszedł na świat przed 4 laty w ramach projektu odtwarzania gatunku.
Chodzi o samca o imieniu „Secreto”
Według kierownictwa hiszpańskiej organizacji, która otrzymała dane dotyczące rysia od ośrodka w Silves, z ubarwienia zwierzęcia wynika, że chodzi o samca o imieniu „Secreto”. Został on wypuszczony na wolność w prowincji Sewilla w 2022 r.
Jego identyfikację ułatwiły zdjęcia wykonane w lasach Katalonii, gdzie zwierzę pojawiło się kilka miesięcy temu.
Według hiszpańskich biologów obecność rysia iberyjskiego zanotowano na wysokości blisko 1.750 m n.p.m., na obszarze obfitującym w zające i sarny, czyli zwierzynę, na którą najczęściej poluje ryś.
W 2007 r. ekologiczna organizacja Quercus poinformowała, że gatunek rysia iberyjskiego na terytorium Portugalii należy uznać za wymarły. W wydanym wówczas raporcie o występowaniu tego zwierzęcia odnotowano, że jego okazy spotykane są jedynie po hiszpańskiej stronie granicy.
Kluczowy moment w odrodzeniu populacji
Kluczowym momentem w odrodzeniu populacji rysia iberyjskiego było porozumienie Portugalczyków z władzami Hiszpanii dotyczące sprowadzenia z Andaluzji do portugalskiego Silves kilkunastu okazów tego gatunku.
W 2011 r. w przygotowanym w gminie Silves centrum reprodukcyjnym urodziły się pierwsze od wielu lat rysie po portugalskiej stronie. Trzy lata później rozpoczęto wypuszczanie pierwszych par tego zwierzęcia do środowiska naturalnego.
Z czasem zaczęło sukcesywnie przybywać rysi iberyjskich zarówno w Hiszpanii, jak i Portugalii. Ich populacja na Półwyspie Iberyjskim szacowana jest obecnie na ponad 2,4 tys. osobników. Ponad 300 z nich żyje po portugalskiej stronie granicy.
W 2024 r. władze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) przekazały, że ryś iberyjski przestał być już gatunkiem zagrożonym.
tt/PAP
