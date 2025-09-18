Bardzo popularny w USA program typu talk show, prowadzony przez Jimmy’ego Kimmela, został zdjęty z anteny na czas nieokreślony przez stację ABC. Telewizyjny komik oskarżył prawicę w USA o instrumentalizowanie w celach politycznych zabójstwa Charliego Kirka.
Rzecznik stacji ABC poinformował agencję AFP, że program komika Jimmy Kimmel Live zostanie zdjęty z anteny na czas nieokreślony.
Do decyzji odniósł się już prezydent USA Donald Trump, który określił te decyzję „wspaniała wiadomością dla Ameryki”. Stwierdził też, że Kimmel nie ma żadnego talentu i pogratulował stacji odwagi.
Co powiedział komik?
Jak zaznaczyła AFP Jimmy Kimmel to jedna z najpopularniejszych postaci telewizji w Stanach Zjednoczonych. Czterokrotnie poprowadził ceremonię rozdania Oscarów.
W ten weekend osiągnęliśmy kolejne szczyty (absurdu - PAP), wraz z kliką MAGA, która za wszelką cenę próbuję przedstawić tego młodziaka, który zamordował Charliego Kirka, jako kogoś innego niż jednego z nich i robi wszystko, aby zarobić na tym kapitał polityczny
— mówił podczas swojego show Kimmel.
