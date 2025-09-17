Trwa 1303. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Czwartek, 18 września 2025 r.
00:01. Kongresmeni szukają nowych sposobów na przegłosowanie sankcji na Rosję
Kongresmeni z obydwu partii w USA szukają nowych sposobów na przełamanie impasu w sprawie ustawy o nowych sankcjach na Rosję. Jednym z pomysłów jest dołączenie sankcji do prowizorium budżetowego, które musi być przyjęte do końca września. Główną przeszkodą wciąż jest jednak postawa prezydenta.
Już ponad pięć miesięcy minęło, od kiedy senatorzy Lindsey Graham (Republikanin) i Richard Blumenthal (Demokrata) zgłosili projekt „miażdżących” sankcji przeciwko Rosji, w tym dalszego objęcia restrykcjami rosyjskiej „floty cieni”, sektora naftowego i bankowego oraz 500 proc. cła na towary z państw kupujących rosyjską ropę naftową. Mimo że w tym czasie projekt zyskał podpisy ponad 80 innych senatorów – 80 proc. całej izby – do tej pory nie został przekazany z komisji do procedowania. Powód jest jeden: brak „zielonego światła” od prezydenta Donalda Trumpa.
Wtargnięcie rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną NATO dało jednak nowy impet wysiłkom proukraińskich polityków, by mimo dalszej zwłoki prezydenta „przepchnąć” projekt sankcji. Jak dowiedziała się PAP, istnieje kilka pomysłów, jak to zrobić. Jednym z nich jest dołączenie projektu do prowizorium budżetowego, które musi być przyjęte przed końcem września, by uchronić państwo przed „shutdownem”, tj. wstrzymaniem prac większości agencji federalnych. O takiej możliwości mówił też republikański kongresmen Brian Fitzpatrick wraz z senatorem Grahamem.
