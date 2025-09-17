Trwa 1303. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Czwartek, 18 września 2025 r.
10:14. Kosiniak-Kamysz: podpiszemy porozumienie z resortem obrony Ukrainy o współpracy w operowaniu dronami
Podpiszemy z ukraińskim resortem obrony porozumienie o współpracy dotyczące m.in. zdobywania umiejętności w zakresie operowania dronami - powiedział w czwartek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas wizyty w Kijowie.
Kosiniak-Kamysz przybył rano z niezapowiedzianą wizytą na Ukrainę, gdzie m.in. odwiedził polski cmentarz wojenny w podkijowskiej Bykowni; ma się także spotkać z szefem ukraińskiego resortu obrony Denysem Szmyhalem.
Podpiszemy porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy ministerstwami, ale też zdobywania umiejętności w zakresie operowania dronami. Rozmowy będą dotyczyły rozwoju wspólnych inicjatyw przemysłu. Myślę, że na to Polacy bardzo czekają – po tym czasie, kiedy nasz wysiłek pomocy dla ludności był tak ogromny
— powiedział Kosiniak-Kamysz.
08:43. Szef MON uczcił pamięć poległych w wojnie z Rosją
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wspólnie z ministrem obrony Ukrainy Denysem Szmyhalem złożył kwiaty pod Ścianą Pamięci Poległych za Ukrainę przy Soborze św. Michała w Kijowie.
07:45. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w Kijowie
Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przebywa wraz z delegacją resortu obrony i Sił Zbrojnych RP w Kijowie, gdzie będzie rozmawiał m. in. ze swoim odpowiednikiem o współpracy wojskowej, dalszym wsparciu dla broniącej się Ukrainy oraz sytuacji bezpieczeństwa w kontekście rosyjskiej agresji
— poinformował resort obrony narodowej.
07:20. Sytuacja na froncie
W ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 184 starcia bojowe - podaje ukraiński sztab generalny w najnowszej informacji operacyjnej.
06:25. Rosyjskie straty bojowe
W ciągu ostatniej doby rosyjska armia straciła na Ukrainie kolejnych 930 żołnierzy (łącznie 1098380 od początku pełnoskalowej wojny).
04:17. Minister obrony Chin ostrzega przed „prawem dżungli” i „zimnowojenną mentalnością”
Minister obrony Chin Dong Jun ostrzegł w Pekinie przed podziałami na świecie, „prawem dżungli” i „zimnowojenną mentalnością”. W zawoalowanej krytyce USA wezwał do globalnej jedności, przeciwstawienia się „aktom zastraszania” i poszanowania powojennego porządku międzynarodowego.
02:02. Prezydent Finlandii: Artykuł 5. NATO jest silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej
Jeśli spojrzymy na planowanie operacyjne, zobowiązania oraz możliwości NATO i porównamy z tym, co było np. w latach 90., to jest to kompletnie inny poziom i dlatego artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego jest silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej - powiedział prezydent Finlandii Alexander Stubb.
01:00. Premier Modi po rozmowie z Putinem: będziemy dalej wzmacniać nasze silne partnerstwo z Rosją
Będziemy dalej wzmacniać nasze silne partnerstwo z Rosją - napisał premier Indii Narendra Modi na platformie X po rozmowie telefonicznej z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Agencja Reutera zwróciła uwagę, że Putin ma udać się w grudniu do Indii z oficjalną wizytą.
Dziękuje ci, mój przyjacielu, prezydencie Putinie, za telefon i ciepłe życzenia z okazji moich 75. urodzin. Jesteśmy zdecydowani dalej wzmacniać nasze szczególne i wyjątkowe partnerstwo strategiczne. Indie są gotowe dołożyć wszelkich starań, aby doprowadzić do pokojowego rozwiązania konfliktu w Ukrainie
— napisał we wpisie premier Indii. Modi obchodził w środę swoje 75. urodziny.
W dniach 31 sierpnia - 1 września Modi i Putin uczestniczyli w szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW) w chińskim Tiencinie.
00:01. Kongresmeni szukają nowych sposobów na przegłosowanie sankcji na Rosję
Kongresmeni z obydwu partii w USA szukają nowych sposobów na przełamanie impasu w sprawie ustawy o nowych sankcjach na Rosję. Jednym z pomysłów jest dołączenie sankcji do prowizorium budżetowego, które musi być przyjęte do końca września. Główną przeszkodą wciąż jest jednak postawa prezydenta.
Już ponad pięć miesięcy minęło, od kiedy senatorzy Lindsey Graham (Republikanin) i Richard Blumenthal (Demokrata) zgłosili projekt „miażdżących” sankcji przeciwko Rosji, w tym dalszego objęcia restrykcjami rosyjskiej „floty cieni”, sektora naftowego i bankowego oraz 500 proc. cła na towary z państw kupujących rosyjską ropę naftową. Mimo że w tym czasie projekt zyskał podpisy ponad 80 innych senatorów – 80 proc. całej izby – do tej pory nie został przekazany z komisji do procedowania. Powód jest jeden: brak „zielonego światła” od prezydenta Donalda Trumpa.
Wtargnięcie rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną NATO dało jednak nowy impet wysiłkom proukraińskich polityków, by mimo dalszej zwłoki prezydenta „przepchnąć” projekt sankcji. Jak dowiedziała się PAP, istnieje kilka pomysłów, jak to zrobić. Jednym z nich jest dołączenie projektu do prowizorium budżetowego, które musi być przyjęte przed końcem września, by uchronić państwo przed „shutdownem”, tj. wstrzymaniem prac większości agencji federalnych. O takiej możliwości mówił też republikański kongresmen Brian Fitzpatrick wraz z senatorem Grahamem.
red/PAP/X/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/740825-relacja-1303-dzien-wojny-kosiniak-kamysz-w-kijowie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.