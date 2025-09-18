„W dwóch pierwszych pakietach sprzętu wojskowego z USA, zakupionego przez inne państwa NATO w ramach nowej umowy finansowej Priority Ukraine Requirements List (PURL), znajdą się rakiety dla systemów obrony powietrznej Patriot i wyrzutni Himars” - ogłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. „Razem możemy udowodnić Rosji, że jej działania nie pozostaną bez odpowiedzi, i zrobimy to wspólnie, aby zapewnić odstraszanie, aby zapewnić pokój. Jak to zrobimy? Przede wszystkim będziemy dalej osłabiać machinę wojenną Rosji poprzez skoordynowane i surowe sankcje” - deklarowała przewodnicząca PE Roberta Metsola.
Otrzymaliśmy ponad 2 mld dolarów od naszych partnerów specjalnie na program PURL. W październiku dostaniemy jeszcze dodatkowe środki. Myślę, że będziemy mieć łącznie 3–3,5 mld dolarów. Pierwsze dwa pakiety po 500 mln, o ile dobrze rozumiem. I co będzie w tych pakietach? W tych pakietach – nie będę mówił o wszystkich szczegółach – na pewno będą rakiety dla Patriot i Himars
— powiedział Zełenski na konferencji prasowej w Kijowie z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą.
Decyzja Trumpa
Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa wysyłała dotychczas na Ukrainę broń w ramach pakietów zatwierdzonych jeszcze przez prezydenta Joe Bidena. W myśl nowego mechanizmu, ogłoszonego przez Trumpa przed czerwcowym szczytem NATO w Hadze, za nowe amerykańskie dostawy płacić mają państwa NATO. Norwegia, Dania, Szwecja i Holandia ogłosiły dotychczas zakup broni za 1 mld dolarów, zaś Niemcy - za kolejne 500 mln w ramach PURL.
Według agencji Reutera, docelowo na Ukrainę ma trafić w ten sposób uzbrojenie o wartości nawet 10 mld dolarów.
CZYTAJ TAKŻE: Zełenski w Sky News: Putin próbuje oszukać Trumpa. Robi wszystko, co w jego mocy, by uniknąć sankcji. On rozumie siłę. To jego język
Wojna trwa
Podczas konferencji Zełenski mówił m.in. o sytuacji na froncie wojny z Rosją. Zapowiedział, że w ciągu kilku dób poinformuje o stratach, które poniosły siły przeciwnika.
Operacja w obwodzie sumskim zakończyła się dla nich niepowodzeniem, ponieśli duże straty, przede wszystkim w ludziach. Na dziś – nie wiem, co będzie jutro – ale na dziś zrezygnowali z tego kierunku i przerzucili swoje środki i personel na inny odcinek. Uważam, że tam ponieśli jeszcze większe straty, o których powiemy w ciągu, myślę, najbliższych dwóch dni
— powiedział.
Naszym zdaniem, dzięki udanym działaniom ukraińskich sił zbrojnych, oni (Rosjanie – PAP) stracili wielu ludzi, by prowadzić silne dodatkowe działania, te dwie operacje. Myślę, że dziś nie będą mieli wystarczających sił do masowych operacji
— podkreślił Zełenski.
Ocenił także, że operacje, prowadzone przez wojska ukraińskie w głębi rosyjskiego terytorium, przynoszą efekty.
Przez długi czas Rosjanie uderzali w nasze obiekty cywilne, szczególnie w energetykę. Także w obiekty kolejowe – pamiętacie to. I będą to kontynuować, to oczywiste. My z kolei przeprowadziliśmy pewne operacje w odpowiedzi. Uważam, że były one również dobre i dały bardzo dobre wyniki. Jedna operacja trwała dwa miesiące. I myślę, że wywołała w Rosji duży rezonans społeczny
— oświadczył.
Ujawnił, że jego rozmowy z Metsolą dotyczyły m.in. negocjacji o członkostwie Ukrainy w UE i kwestii humanitarnych, a także sankcji wobec Rosji. Przewodnicząca PE zapewniła, że państwa unijne nadal będą osłabiać rosyjską machinę wojenną.
Europejskie wsparcie
Głos zabrała także Roberta Metsola.
Razem możemy udowodnić Rosji, że jej działania nie pozostaną bez odpowiedzi, i zrobimy to wspólnie, aby zapewnić odstraszanie, aby zapewnić pokój. Jak to zrobimy? Przede wszystkim będziemy dalej osłabiać machinę wojenną Rosji poprzez skoordynowane i surowe sankcje
— powiedziała Metsola.
Wzmocnimy nasze wsparcie humanitarne, wojskowe i dyplomatyczne dla Ukrainy, a także jeszcze bardziej zintensyfikujemy współpracę z partnerami międzynarodowymi oraz będziemy inwestować we własną produkcję Ukrainy
— podkreśliła.
Szefowa PE dodała, że Europa jest bliska całkowitego odejścia od rosyjskiej ropy i gazu i „poszukiwania wiarygodnych i bezpiecznych partnerów, jednocześnie zwalczając rosyjską flotę cieni”.
Metsola zapewniła również, że Parlament Europejski będzie wspierać wszelkie wysiłki na rzecz przeprowadzenia negocjacji i dyskusji, by otworzyć pierwszy klaster rozmów o członkostwie Ukrainy w UE.
CZYTAJ TAKŻE: Putin zaproponował Zełenskiemu rozmowy pokojowe w Moskwie. Prezydent Ukrainy odpowiada: „Może przyjechać do Kijowa”
Stałe przedstawicielstwo PE
Wcześniej Metsola ogłosiła, że w Kijowie zostanie otwarte stałe przedstawicielstwo Parlamentu Europejskiego.
Otwieramy stałe przedstawicielstwo Parlamentu Europejskiego tutaj, w Kijowie, abyśmy byli obecni w Ukrainie i pracowali z wami, u waszego boku każdego dnia. To nasze zobowiązanie wobec was i wypełniamy je. Jesteśmy tu z wami i jesteśmy tu, aby pozostać. I jak również powtarzamy, nigdy nie będziecie sami
— powiedziała Metsola na posiedzeniu Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy.
Wiem, że pokój powróci, a Ukraina zwycięży. Jednak to, jak szybko ten pokój nadejdzie i na jakich warunkach, zależy od was. Ponieważ nic nie może i nie będzie decydowane o Ukrainie bez Ukrainy. Nie potrzebujecie ode mnie słów współczucia. Potrzebujecie tego, co Europa robi od pierwszego dnia
— zaznaczyła.
Pomoc z UE
Metsola zaznaczyła, że UE robi i nadal będzie robić wszystko, aby wspierać Ukrainę w kwestiach dostaw broni, amunicji i szkolenia, niosąc pomoc humanitarną rodzinom, które straciły domy i bliskich, nakładając surowe sankcje na Rosję, prowadząc działania dyplomatyczne, inwestując w produkcję na Ukrainie oraz pracując nad powrotem porwanych dzieci i przetrzymywanych cywilów.
Fałszywy pokój tylko odłoży wojnę o kilka miesięcy lub lat. A ta wojna będzie miała jeszcze gorsze skutki. Nasze stanowisko jest jasne. Pokój musi być trwały. Musi opierać się na sprawiedliwości i godności. Pokój, który szanuje suwerenność Ukrainy, niepodległość. Europa, podobnie jak Ukraina, zawsze pragnęła pokoju
— podkreśliła.
Według przewodniczącej PE, Unia Europejska zmobilizowała już 169 miliardów euro, w tym 63 miliardy na wsparcie wojskowe.
Robimy postępy w sprawie wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów. Zwiększamy inwestycje w przemysł obronny Ukrainy. Zwiększamy zakupy od ukraińskich producentów i posuwamy się naprzód w zakresie naszych wspólnych nowych inicjatyw, takich jak nowy alians dronów
— dodała.
Nowy pakiet sankcji
Metsola przekazała, że wkrótce oczekiwane jest przyjęcie 19. pakietu sankcji wobec Rosji, a UE ściśle współpracuje z sojusznikami, by zapewnić ich maksymalny efekt. Podkreśliła także, że UE konsekwentnie odchodzi od rosyjskiego gazu i ropy oraz przyspieszy działania wobec tzw. floty cieni.
Część solidarności UE dotyczy również miejsca Ukrainy w naszej Wspólnocie. I idziemy razem tą drogą. Europa musi odpowiedzieć na postęp, który już osiągnęliście, kolejnym krokiem jest formalne otwarcie tak zwanego klastra podstawowego (w negocjacjach akcesyjnych - PAP). I jestem przekonana, że znajdziemy możliwość, aby iść naprzód
— mówiła.
Wiedzcie, że Parlament Europejski pozostanie zdecydowanie po waszej stronie na każdym kroku – aż do zapewnienia pokoju, aż do odzyskania wolności i aż do momentu, gdy Ukraina zajmie należne jej miejsce w naszej europejskiej rodzinie. Właśnie dlatego jestem tu w tym tygodniu, by jeszcze bardziej wzmocnić naszą współpracę
— powiedziała Metsola.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/740809-zelenski-po-spotkaniu-z-metsola-otrzymalismy-ponad-2-mld
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.