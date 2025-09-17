Izraelska armia poinformowała, że od rozpoczęcia wczoraj dużej ofensywy lądowej na Gazę zaatakowała 150 celów w tym mieście. Według władz palestyńskich ataki spowodowały odcięcie Gazy od Internetu i łączności telefonicznej. Dziś w całej Strefie Gazy zginęło co najmniej 16 osób.
Od wczoraj lotnictwo i artyleria zaatakowały ponad 150 celów terrorystycznych w Gazie, wspierając działania jednostek lądowych
— przekazała armia w środę.
Po tygodniach intensywnych ostrzałów i ataków wojsko rozpoczęło właściwą ofensywę na to największe miasto Strefy Gazy. Inwazja jest kontynuowana, a wojska izraelskie posuwają się do przodu
— relacjonują media.
Zginęło co najmniej 16 osób
Dziś w izraelskich atakach na Strefę Gazy zginęło co najmniej 16 osób, z czego ponad połowa w samej Gazie
— podała agencja AP, powołując się na władze medyczne.
Palestyński urząd telekomunikacyjny z siedzibą na Zachodnim Brzegu Jordanu poinformował, że izraelskie ataki na główną linię sieci w północnej części Strefy Gazy spowodowały zerwanie komunikacji internetowej i telefonicznej, odcinając mieszkańców Gazy od świata zewnętrznego.
Przed rozpoczęciem ofensywy ludność Gazy szacowano na ok. 1 mln, czyli blisko połowę z 2,1 mln mieszkańców palestyńskiego terytorium. Izraelski plan od początku zakładał wysiedlenie wszystkich cywilów z miasta na południe Strefy Gazy. W ostatnich dniach Izrael ponowił wezwania do ewakuacji. Według wojska miasto opuściło dotąd ponad 400 tys. osób.
Nowa ofensywa wywołała panikę
Nowa ofensywa wywołała panikę i kolejną falę ucieczek Palestyńczyków z miasta
— relacjonowały media.
Jednocześnie pojawiły się doniesienia, że wiele osób nie chce po raz kolejny uciekać. Organizacje humanitarne ostrzegają, że nie wszyscy mają możliwość, siły i środki, by wyjechać z Gazy, a pozostałe obszary palestyńskiego terytorium nie są przygotowane na przyjęcie tak dużej liczby uchodźców.
Wojsko ogłosiło, że otworzyło na dwie doby drugą drogę, którą cywile mogą wyjechać z miasta, a władze izraelskie zapewniają, że starają się zabezpieczyć ich los.
Nowa ofensywa spotkała się z krytyką m.in. ONZ, Unii Europejskiej czy Wielkiej Brytanii. W Strefie Gazy od dawna panuje kryzys humanitarny, w tym głód, a masowe przesiedlenia mogą pogorszyć i tak tragiczną sytuację cywilów.
Izraelski rząd podkreśla, że Gaza jest bastionem Hamasu i jej zdobycie jest konieczne do pokonania tej palestyńskiej organizacji terrorystycznej. Rządzący Strefą Gazy Hamas najechał Izrael 7 października 2023 r., zabijając ok. 1200 osób. W izraelskim odwecie zginęło blisko 65 tys. Palestyńczyków.
