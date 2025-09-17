Rozpoczęła się oficjalna wizyta pary prezydenckiej USA na wyspach. Prezydent Donald Trump został powitany przez Króla Wielkiej Brytanii Karola III na zamku Windsor. Jutro przywódca Stanów Zjednoczonych spotka się z premierem Keirem Starmerem.
Przy powitaniu Trumpa przez brytyjskiego monarchę obecni byli: pierwsza dama USA Melania Trump, królowa Kamila, a także książę Walii William i jego żona księżna Kate.
Według planu trzy pary wezmą udział w paradzie powozów królewskich przed posiadłością. Po południu prezydent USA i jego żona udadzą się do kaplicy św. Jerzego, aby złożyć wieniec na grobie królowej Elżbiety II, którą oboje poznali podczas swojej pierwszej wizyty państwowej w Zjednoczonym Królestwie w 2019 r. Następnie obejrzą przelot samolotów zespołu akrobacyjnego brytyjskich Królewskich Sił Powietrznych, Red Arrows, oraz brytyjskich i amerykańskich myśliwców F-35.
Wieczorem na zamku w sali św. Jerzego odbędzie się uroczysty bankiet państwowy, podczas którego przemówienia wygłoszą Trump i król Karol.
Jutro prezydent USA spotka się z brytyjskim premierem Keirem Starmerem. Wizytę zakończy za dwa dni.
Wizycie Trumpa w Wielkiej Brytanii towarzyszą protesty aktywistów z grupy Stop Trump, którzy sprzeciwiają się prowadzonej przez niego polityce. W środę po południu ulicami Londynu przejdzie antytrumpowski marsz. Udział w nim zapowiedzieli m.in. szef Partii Zielonych Zack Polanski i były lider Partii Pracy Jeremy Corbyn. Organizatorzy spodziewają się dziesiątek tysięcy uczestników.
Policja poinformowała, że ponad 1,6 tys. funkcjonariuszy będzie patrolować centrum Londynu w czasie protestu.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/740777-trump-powitany-przez-krola-karola-iii-na-zamku-windsor
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.