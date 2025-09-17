„W lutym 2024 roku udało nam się uzyskać i przetransportować za granicę próbki materiału biologicznego Aleksieja. Laboratoria w co najmniej dwóch krajach niezależnie przeanalizowały te próbki (…) doszły do wniosku, że Aleksiej został (…) otruty” - powiedziała Julia Nawalna. Wdowa po opozycjoniście oskarża Putina oraz służby o śmierć swojego męża.
Twierdzę, że (przywódca Rosji - PAP) Władimir Putin jest winny zabójstwa mojego męża Aleksieja Nawalnego. Oskarżam rosyjskie agencje wywiadowcze o opracowanie zakazanej broni chemicznej i biologicznej. Żądam, aby laboratoria, które przeprowadziły badania, opublikowały swoje wyniki
— powiedziała Nawalna w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Nie podała szczegółów dotyczących wyników testów.
W lutym 2024 roku udało nam się uzyskać i przetransportować za granicę próbki materiału biologicznego Aleksieja. Laboratoria w co najmniej dwóch krajach niezależnie przeanalizowały te próbki (…) doszły do wniosku, że Aleksiej został (…) otruty
— oświadczyła. Nawalna zwróciła uwagę, że zarówno w bloku kolonii karnej, w którym przetrzymywano jej męża, jak i w jego celi znajdowały się liczne kamery wideo.
Nie ma nagrania z żadnej z nich
—podkreśliła.
Kreml ukrywa prawdziwą przyczynę śmierci Nawalnego?
Jak oceniła, gdyby podana przez rosyjskie władze wersja o naturalnych przyczynach zgonu Nawalnego była prawdziwa, Kreml już dawno upubliczniłby nagrania z kamer.
Gdyby chcieli dowieść, że nie kłamią (pokazaliby, jak - PAP) Nawalny chodzi, potem robi mu się słabo, reanimują go, ale nie mogą go uratować. Najwyraźniej w tych nagraniach jest coś, co zupełnie nie zgadza się z oficjalną wersją zdarzeń. W przeciwnym razie (nagrania te) byłyby odtwarzane na wszystkich centralnych kanałach telewizyjnych
— podkreśliła.
Nawalna skrytykowała polityków i decydentów, którzy jej zdaniem próbują przypodobać się Putinowi.
Dopóki będziecie milczeć, on nie przestanie. Być może właśnie teraz ktoś inny umiera od trucizny, którą zamówił Putin. Nie tylko w Rosji, ale na całym świecie; widzieliśmy już takie przykłady. Jedynym sposobem, by przeciwstawić się Putinowi, jest odwaga
— stwierdziła.
Nawalna apeluje o ujawnienie wyników śledztwa
Wdowa zaapelowała o ujawnienie wyników śledztwa ws. śmierci swojego męża.
Domagam się ujawnienia wyników śledztwa w sprawie tego, czym dokładnie otruto mojego męża (…). Domagam się tego dla siebie, dla naszych dzieci, dla rodziców Aleksieja, dla naszych zwolenników w Rosji i dla wszystkich ludzi na świecie, którzy walczą o wolność i prawdę. Wszyscy zasługujemy na to, by to wiedzieć
— powiedziała.
Nawalny - walczący z korupcją bloger i przeciwnik Kremla - został aresztowany w Rosji w 2021 r., gdy wrócił do kraju po wcześniejszej próbie otrucia go, przypisywanej rosyjskim władzom, i po leczeniu w Niemczech. Władze wszczęły wobec niego kolejne sprawy karne, skutkujące wyrokami łącznie na ponad 30 lat pozbawienia wolności. W kolonii karnej na rosyjskiej Dalekiej Północy był wielokrotnie przenoszony do karceru, w którym spędził łącznie ponad 300 dni. 16 lutego 2024 r. władze więzienne poinformowały o śmierci opozycjonisty.
