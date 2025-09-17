„Tajwan opublikował nowy podręcznik obrony cywilnej, który został ulepszony pod kątem łatwości użytkowania i podkreśla pilną potrzebę wzmocnienia reakcji cywilnej w przypadku inwazji Chin” - podała agencja The Associated Press.
Podręcznik zawiera listy kontrolne i pytania, które pomogą mieszkańcom przygotować się na sytuacje kryzysowe, od inwazji wojskowej po klęski żywiołowe na tej podatnej na trzęsienia ziemi wyspie.
Od wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej czuliśmy, że należy dodać znacznie więcej informacji
— powiedział agencji AP Shen Wei-chih, dyrektor Agencji Mobilizacji Obrony Totalnej, która przygotowała poradnik.
Dzisiejsze nowe wydanie podręcznika obrony narodowej dotyczy sposobów zwiększenia świadomości społecznej na temat kryzysów, a także wzmocnienia zdolności do samoobrony
— dodał.
Jest też wersja internetowa poradnika
36-stronicowy poradnik zawiera listy kontrolne dotyczące tego, co należy przygotować do ewakuacyjnych plecaków awaryjnych, oferuje strategie i informacje dotyczące różnych scenariuszy kryzysowych, w tym sposobów rozpoznawania syren alarmowych ostrzegających przed nalotem i tsunami.
Wersja internetowa podręcznika zawiera również linki do aplikacji pokazujących lokalizacje schronów awaryjnych oraz filmy instruktażowe dotyczące sytuacji awaryjnych.
Inne zalecenia obejmują przygotowanie wody pitnej, śpiworów i płaszczy przeciwdeszczowych na podróż oraz zgromadzenie zapasów niezbędnych artykułów na tydzień, takich jak konserwy, papier toaletowy i karma dla zwierząt.
W sekcji poświęconej działaniom wojskowym ostrzega się przed zagrożeniami, takimi jak „nieprzyjazne podmioty przeprowadzające ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji w pobliżu Tajwanu lub jednostronnie ogłaszające strefę zakazu lotów pod pozorem ćwiczeń wojskowych”.
Widmo konfliktu na linii Chiny-Tajwan
Komunistyczne władze w Pekinie twierdzą, że Tajwan stanowi część Chin, mimo że nigdy nie sprawowały faktycznej kontroli nad tym terytorium. Xi utrzymuje, że „zjednoczenie ojczyzny” jest nieuniknione i stanowi warunek „wielkiego odrodzenia narodu chińskiego”. Nie wyklucza podjęcia w tym celu interwencji zbrojnej.
Prezydent Tajwanu Lai Ching-te, nazywany przez Pekin „separatystą”, wielokrotnie podkreślał, że Tajwan i Chiny „nie są sobie podporządkowane” i tylko Tajwańczycy mogą decydować o przyszłości swojego kraju.
tt/The Associated Press/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/740759-tajwan-szykuje-sie-do-wojny-wydano-poradnik-obrony-cywilnej
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.