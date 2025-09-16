Trwa 1302. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Środa, 17 września 2025 r.
19:00. Kreml zwiększa wydatki na budowanie wpływów za granicą
W pierwszej połowie tego roku władze Rosji wydały ponad 400 mln rubli (4 mln euro) na programy dla mieszkańców innych krajów 0 podaje portal Ważnyje Istorii. To o ponad 150 proc. więcej niż w 2024 roku. Rząd finansuje przede wszystkim wizyty w Rosji przedstawicieli młodego pokolenia.
Według informacji zebranych przez Ważnyje Istorii rosyjska Federalna Agencja ds. Wspólnoty Niepodległych Państw, Rodaków Mieszkających za Granicą i Międzynarodowej Współpracy Humanitarnej (Rossotrudniczestwo) w pierwszej połowie bieżącego roku na programy skierowane do mieszkańców innych krajów wydała co najmniej 412 mln rubli (4,1 mln euro). Informacje te zostały pozyskane z otwartych źródeł zawierających dokumenty dotyczące zamówień publicznych.
Większość wydatków miała zostać przeznaczona na główny program Rossotrudniczestwa - „Nowe Pokolenie”. W ramach tej inicjatywy cudzoziemcy w wieku od 14 do 40 lat - studenci, aktywiści, dziennikarze, blogerzy, przedsiębiorcy i naukowcy - otrzymują dofinansowanie do krótkoterminowych wyjazdów do Rosji. Są oni zabierani na wycieczki, piesze wędrówki oraz zapraszani na spotkania z urzędnikami i osobami lojalnymi wobec Kremla. W ramach programu organizowane są również szkolenia w rosyjskich mediach państwowych takich jak RT i Sputnik.
Zgodnie z raportem Rossotrudniczestwa, w ubiegłym roku dzięki wsparciu agencji do Rosji przybyło 921 osób. 603 z nich pochodziły z krajów postsowieckich, a 264 - z Afryki, Azji, Bliskiego Wschodu i obu Ameryk. Do końca roku w ramach programu „Nowe Pokolenie” do Rosji ma przyjechać łącznie ponad 1600 osób.
Portal zwraca uwagę, że o ile w 2024 roku na realizację programu agencja otrzymała 127,8 mln rubli (1,2 mln euro), o tyle dzięki interwencji prezydenta Rosji Władimira Putina w tym roku do rozdysponowania jest o 384 mln rubli (3,8 mln euro) więcej. Oznacza to wzrost o ponad 150 proc.
18:50. Sprzęt z pierwszego pakietu po Bidenie jedzie na Ukrainę. Zgodnie z decyzją Trumpa, sfinansowało go NATO
Wysoki rangą przedstawiciel NATO na Ukrainie Patrick Turner poinformował w środę agencję Reutera, że w drodze do Ukrainy są już pierwsze partie amerykańskiego sprzętu wojskowego, zakupionego w ramach nowej umowy finansowej Priority Ukraine Requirements List (PURL).
„Sfinansowane zostały cztery pakiety z listy PURL i sprzęt jest już w drodze” - cytuje Turnera Reuters.
Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa wysyłała dotychczas na Ukrainę broń w ramach pakietów zatwierdzonych jeszcze przez prezydenta Joe Bidena. W myśl nowego mechanizmu, ogłoszonego przez Trumpa przed czerwcowym szczytem NATO w Hadze, za nowe amerykańskie dostawy płacić mają państwa NATO. Norwegia, Dania, Szwecja i Holandia ogłosiły dotychczas zakup broni za 1 mld dolarów, zaś Niemcy - za kolejne 500 mln w ramach PURL.
17:23. Zełenski: W pierwszych pakietach od NATO będą rakiety dla Patriotów i Himarsów
W dwóch pierwszych pakietach amerykańskiego sprzętu wojskowego, zakupionego w ramach nowej umowy finansowej Priority Ukraine Requirements List (PURL), znajdą się rakiety dla systemów obrony powietrznej Patriot i wyrzutni Himars – ogłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Otrzymaliśmy ponad 2 mld dolarów od naszych partnerów specjalnie na program PURL. W październiku dostaniemy jeszcze dodatkowe środki. Myślę, że będziemy mieć łącznie 3–3,5 mld dolarów. Pierwsze dwa pakiety po 500 mln, o ile dobrze rozumiem. I co będzie w tych pakietach? W tych pakietach – nie będę mówił o wszystkich szczegółach – na pewno będą rakiety dla Patriot i Himars – powiedział Zełenski na konferencji prasowej w Kijowie z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą.
16:55. Media ustaliły lokalizację wojskowego dronowego specnazu
Jednostka wojskowych sił specjalnych (speznazu) Rubikon, mająca na wyposażeniu bezzałogowce, ma bazę w jednym z pawilonów podmoskiewskiego parku wystawowego Patriot, należącego do Ministerstwa Obrony Rosji – ustaliło Radio Swoboda na podstawie doniesień rosyjskich mediów.
Lokalizację ośrodka badawczego udało się ustalić dzięki materiałowi filmowemu kremlowskiego propagandysty Władimira Sołowiowa. Pomogły w tym charakterystyczne elementy wyposażenia budynku, m.in. tabliczki nad wejściami do toalet i głośniki. Baza jednostki ma się znajdować tam od 2024 roku. Zajmujący powierzchnię prawie 5,5 tys. hektarów park wystawowy Patriot znajduje się w Kubince, 53 km na zachód od Moskwy. Został otwarty przez przywódcę Rosji Władimira Putina w 2015 roku.
Rosyjskie centrum perspektywicznych technologii bezzałogowych Rubikon jest uznawane za jeden z najbardziej efektywnych rosyjskich ośrodków, które badają możliwości bojowego zastosowania dronów, opracowują taktykę ich użycia oraz zajmują się szkoleniem personelu wojskowego. Powstało w połowie 2024 roku na bazie jednego z pododdziałów rosyjskich sił dronowych, które biorą udział w wojnie z Ukrainą.
Jednostka Rubikon uczestniczyła m.in. w działaniach wojennych w obwodzie kurskim, część którego w 2024 roku zajęła ukraińska armia, a także na odcinkach frontu w pobliżu Kupiańska, Pokrowska i w obwodzie charkowskim. To prawdopodobnie ona opracowała projekty dronów przechwytujących oraz drony morskie; te ostatnie pod koniec sierpnia miały zostać użyte do ataku na ukraiński okręt zwiadowczy Symferopol.
16:50. USA częściowo znoszą sankcje na Boeingi Belavii, ale nie na samolot Łukaszenki
Osiem samolotów białoruskich linii lotniczych Belavia otrzymało zezwolenie na loty międzynarodowe. Według Biura Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu USA, samoloty te mogą ponownie wykonywać przeglądy techniczne, naprawy i dostawać części zamienne.
Jednak ograniczenia pozostają surowe: Boeingi nie mogą latać do Rosji, Iranu, Korei Północnej, Syrii, na Kubę, okupowany Krym ani do samozwańczych DRL i ŁRL. Nie mogą też przewozić ładunków, które mogłyby wesprzeć wojnę Rosji z Ukrainą.
Osobisty samolot Łukaszenki — Boeing 737 EW-001PA — pozostaje objęty sankcjami.
16:10. Fundusz Odbudowy rozpoczyna działalność operacyjną z kapitałem 150 mln dolarów
Amerykańsko-ukraiński fundusz ds. inwestycji w odbudowę Ukrainy rozpoczyna działalność operacyjną z kapitałem początkowym w wys. 150 mln dolarów – poinformowała premier Ukrainy Julija Swyrydenko.
Wkład w wysokości 75 mln dolarów zadeklarowała Amerykańska Korporacja Finansowania Rozwoju Międzynarodowego (U.S. International Development Finance Corporation, DFC), a drugie 75 mln dolarów dołoży Ukraina – wyjaśniła.
„Tworzymy kapitał początkowy Funduszu Odbudowy o łącznej wartości 150 mln dolarów. To kolejny ważny krok w procesie uruchamiania pełnej działalności funduszu i dziś możemy ogłosić: działalność operacyjna wystartowała” – napisała Swyrydenko. Jak zaznaczyła, w pierwszej kolejności fundusz skoncentruje się na projektach w energetyce, infrastrukturze i sektorze minerałów ziem rzadkich. „Naszym celem jest realizacja trzech projektów do końca 2026 roku” – podkreśliła.
Szefowa rządu w Kijowie zaznaczyła, że fundusz opiera się na zasadzie równości: Ukraina bierze na siebie takie same zobowiązania finansowe jak strona amerykańska. „To nie tylko dowód naszej odpowiedzialności, ale też podkreślenie, że traktujemy fundusz jako wspólne narzędzie odbudowy i długoterminowej współpracy” – stwierdziła.
Według Swyrydenko decyzja o uruchomieniu funduszu otwiera drogę do finansowania pierwszych dużych projektów, tworzenia nowoczesnych zakładów produkcyjnych, nowych miejsc pracy i rozwiązań technologicznych, które będą wzmacniać gospodarkę i bezpieczeństwo Ukrainy.
„Ten kapitał początkowy ma dodatkowe znaczenie: amerykańskie inwestycje mogą stać się wiarygodną gwarancją bezpieczeństwa zarówno dla Ukrainy, jak i dla amerykańskiego biznesu w naszym kraju. Jestem wdzięczna amerykańskim partnerom za zaufanie. Razem jesteśmy silniejsi” – napisała Swyrydenko.
16:00. Atak w biełgorodzkiem
Dwie kobiety ranne w ataku drona na budynek władz obwodu biełgorodzkiego. Informację taką przekazał gubernator obwodu, Wiaczesław Gładkow.
15:45. USA i Ukraina ogłosiły wpłatę 150 mln dol. na wspólny fundusz ds. odbudowy
Amerykańska agencja ds. finansowania rozwoju zagranicznego oraz ukraińskie ministerstwo gospodarki poinformowały o pierwszych wpłatach po 75 mln dolarów na wspólny fundusz ds. inwestycji w odbudowę Ukrainy (tzw. pakt surowcowy), stworzony jeszcze w maju.
Jak ogłosiła U.S. International Development Finance Corporation (DFC), wpłaty te mają zapoczątkować inwestycje wspólnego funduszu w minerały krytyczne, węglowodory i potrzebną infrastrukturę w Ukrainie.
„Inwestycja wesprze odbudowę Ukrainy i długoterminową odbudowę gospodarczą, wzmocni amerykańskie łańcuchy dostaw zasobów naturalnych oraz przyspieszy wzrost gospodarczy, bezpieczeństwo i innowacyjność USA. Kapitał wesprze początkowy etap inwestycji przed stopniowym wpłacaniem ukraińskich tantiem do funduszu” - napisano w ogłoszeniu DFC.
Szef agencji Conor Coleman powiedział, że USA chcą w ten sposób pobudzić inwestycje sektora prywatnego, odbudowując ukraińską infrastrukturę i eksploatując dotąd niewykorzystywane zasoby naturalne.
- Ta inwestycja podkreśla partnerstwo DFC z Ukrainą, którego celem jest pomoc w przyspieszeniu odbudowy kraju i zapewnieniu obu naszym krajom dostępu do kluczowych zasobów naturalnych, niezbędnych do ochrony bezpieczeństwa narodowego - dodał.
15:40. Putin rozmawiał telefonicznie z premierem Indii Narendrą Modim
Putin złożył Modiemu życzenia z okazji 75. urodzin, o czym poinformował członków rosyjskiego rządu, którzy uczestniczyli w wideokonferencji z rosyjskim przywódcą. Putin mówił też członkom rządu, że Indie, kierowane przez Modiego, prowadzą „całkowicie niezależną, suwerenną politykę i, co najważniejsze, osiągają bardzo dobre wyniki gospodarcze”.
15:01. Pieskow: Unijne plany rezygnacji z naszych surowców nie zmuszą nas do zmiany stanowiska
„Plany Unii Europejskiej, by szybciej zrezygnować z rosyjskiej energii i surowców, nie odbiją się na Rosji i nie zmuszą jej do zmiany stanowiska w sprawie Ukrainy” – oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
- (Europejczycy) błędnie sądzą, że kontynuacja polityki sankcji może w jakikolwiek sposób wpłynąć na stanowisko Federacji Rosyjskiej – oświadczył Pieskow na konferencji prasowej.
14:02. Atak na Ołeksandriwkę. 16 budynków uszkodzonych
W nocnym ataku na Ołeksandriwkę w obwodzie kirowohradzkim uszkodzonych zostało 16 budynków mieszkalnych. Lokalne władze informują też o uszkodzeniu obiektu infrastruktury w miejscowości.
13:40. Rosyjska Duma przyjęła ustawę o wycofaniu się kraju z konwencji o zapobieganiu torturom
„Duma Państwowa Rosji, niższa izba parlamentu, przyjęła w środę ustawę o wyjściu Rosji z Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu” – poinformowała agencja Reutera. Putin złożył projekt ustawy w lipcu. Zgodnie z dołączonym do projektu wyjaśnieniem Rosja od 2023 roku nie ma swojego przedstawiciela w Europejskim Komitecie do spraw Zapobiegania Torturom, ponieważ proces wyboru zablokowała Rada Europy.
Rząd Rosji wystąpił 26 sierpnia do Putina o wypowiedzenie Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom. Wniosek w tej sprawie został podpisany przez premiera Michaiła Miszustina. Projekt ustawy musi jeszcze zostać przyjęty przez izbę wyższą rosyjskiego parlamentu, Radę Federacji, a następnie podpisany przez Putina.
Inicjatywę władz Rosji skomentował minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha. „Decyzja rosyjskiego rządu o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu po raz kolejny pokazuje, że Rosja to miejsce bezprawia, w którym życie i godność człowieka nic nie znaczą” – napisał na platformie X.
13:00. Kreml wyjaśnia, dlaczego szef Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej nie uczestniczył w ćwiczeniach Zapad 2025
Dmitrij Pieskow nieobecność gen. Walerija Gierasimowa na ćwiczeniach Zapad 2025 tłumaczy jego obowiązkami związanymi z prowadzeniem przez Rosję wojny przeciw Ukrainie. - Dowodzenie operacją należy, oczywiście, do szefa Sztabu Generalnego – podkreślił Pieskow. Pieskow mówił też, że Putin „pozytywnie ocenia” wyniki ćwiczeń Zapad 2025.
12:04. Metsola: w Kijowie zostanie otwarte stałe przedstawicielstwo PE
W Kijowie zostanie otwarte stałe przedstawicielstwo Parlamentu Europejskiego - zapowiedziała przewodnicząca PE Roberta Metsola, która przybyła do stolicy Ukrainy. Oświadczyła, że PE pozostanie z Ukrainą aż nastanie pokój, a kraj zajmie należne miejsce w europejskiej rodzinie.
Otwieramy stałe przedstawicielstwo Parlamentu Europejskiego tutaj, w Kijowie, abyśmy byli obecni w Ukrainie i pracowali z wami, u waszego boku każdego dnia. To nasze zobowiązanie wobec was i wypełniamy je. Jesteśmy tu z wami i jesteśmy tu, aby pozostać. I jak również powtarzamy, nigdy nie będziecie sami
— powiedziała Metsola na posiedzeniu Rady Najwyższej Ukrainy.
Wiem, że pokój powróci, a Ukraina zwycięży. Jednak to, jak szybko ten pokój nadejdzie i na jakich warunkach, zależy od was. Ponieważ nic nie może i nie będzie decydowane o Ukrainie bez Ukrainy. Nie potrzebujecie ode mnie słów współczucia. Potrzebujecie tego, co Europa robi od pierwszego dnia - zaznaczyła.
11:25. Merz: Wtargnięcie dronów do Polski wpisuje się w rosyjskie próby zdestabilizowania naszych społeczeństw
„Naruszenie przestrzeni powietrznej Polski i Rumunii przez rosyjskie drony wpisuje się w podejmowane od dawna próby zdestabilizowania naszych społeczeństw; Władimir Putin „testuje granice, sabotuje, szpieguje, morduje”, aby wywołać niepewność” - powiedział w Bundestagu kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Zaznaczył, że Rosja chce od dawna zdestabilizować Niemcy i Europę. „Ale nie pozwolimy na to – ani z zewnątrz, ani wewnątrz” - zapewnił.
Zdaniem kanclerza w sytuacji nasilonego zagrożenia ze strony Rosji Niemcy muszą wzmocnić zdolności obronne, w tym Bundeswehry. Dodał też, że jego kraj jest świadomy swojej odpowiedzialności za pokój w Europie.
Merz podkreślił też, że ewentualne porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie nie może zostać zawarte kosztem suwerenności politycznej i integralności terytorialnej rządu w Kijowie. „Pokój narzucony, pokój bez wolności, zachęciłby Putina do poszukiwania kolejnego celu” – ocenił.
11:20. Zachodnie badania wykazały, że Aleksiej Nawalny został otruty
Jak informuje Reuters, Julia Nawalna, żona zmarłego rosyjskiego przywódcy opozycji Aleksieja Nawalnego, powiedziała, że zachodnie badania laboratoryjne próbek pobranych od Aleksieja wykazały, iż został on otruty.
10:50. Łotwa: Zatrzymano mężczyznę pod zarzutem zbierania dla Rosji informacji o obiektach wojskowych
„Zatrzymany został obywatel Łotwy podejrzany o gromadzenia informacji o obiektach wojskowych na terytorium kraju i przekazywanie ich wywiadowi Rosji” - poinformowała łotewska Służba Bezpieczeństwa Narodowego (VDD), cytowana przez agencję prasową LETA.
Jak podała LETA, zatrzymany pod koniec sierpnia mężczyzna dostarczył rosyjskim służbom informacje dotyczące nie tylko budowy nowych obiektów wojskowych, ale też szkolenia żołnierzy oraz rozmieszczenia jednostek z innych państw NATO w bazach na Łotwie.
Według służby kontrwywiadu te informacje mogłyby zostać wykorzystane przeciwko interesom bezpieczeństwa Łotwy i pozostałych krajów bałtyckich.
W związku ze śledztwem przeprowadzono przeszukania w Rydze i zabezpieczono nośniki danych oraz dokumenty, a podejrzany zostały tymczasowo aresztowany.
09:40. Przewodnicząca PE z wizytą w Kijowie
Roberta Metsola udaje się z wizytą do Kijowa. We wpisie zamieszczonym na X, opublikowała zdjęcie pociągu, opatrzony krótkim zdaniem: „Następny przystanek: Kijów”.
09:30. Litwa uruchamia szkolenia dla uczniów z obsługi dronów
„W litewskim mieście Taurogi przy granicy z obwodem królewieckim otwarto centrum szkolące uczniów z obsługi dronów” – poinformował resort obrony Litwy. Docelowo w kraju powstanie dziewięć takich ośrodków. Do 2028 r. przeszkolonych ma w nich zostać 22,5 tys. osób, w tym uczniowie w wieku 8-19 lat.
„Takie inicjatywy są wyraźnym sygnałem dla sojuszników i potencjalnym przeciwników, że Litwa potrafi budować bezpieczeństwo nie w sposób fragmentaryczny, ale systematyczny: poprzez edukację, postęp technologiczny i gotowość społeczeństwa” – podkreślił wiceminister obrony Tomas Godliauskas, cytowany w komunikacie resortu.
09:10. Rosja zaatakowała infrastrukturę kolejową Ukrainy
Ukraina poinformowała o nocnym ataku Rosji na infrastrukturę kolejową. W wyniku ataku doszło do opóźnień pociągów na kierunkach odeskim i dnieprowskim i przerwy w dostawie prądu. Niektóre z połączeń zostały zawieszone, część pociągów skierowano na inne trasy.
„Część pociągów została zatrzymana przez naszych dyspozytorów w bezpiecznej odległości od dotkniętego obszaru. Trwają prace nad przywróceniem zasilania systemów alarmowych, a ruch jest obecnie ustalany w formacie zapasowym” - poinformowano w komunikacie.
09:01. Rosyjski nalot na Inhułeć. Ranne trzy osoby i trzyletnie dziecko
Rosja przeprowadziła lotniczy atak na Inhułeć, wieś w obwodzie chersońskim.
„W ataku przy użyciu kierowanej bomby lotniczej ranne zostały trzy osoby dorosłe i trzyletnie dziecko” - poinformował Ołeksandr Prokudin, szef obwodowej administracji wojskowej.
08:50. Atak Rosji na obwód kirowohradzki. Mieszkańcy bez prądu
„W wyniku ataku dronów na infrastrukturę obwodu kirowohradzkiego część miasta Kropywnicki oraz mieszkańcy 44 miejscowości na terenie obwodu są pozbawieni dostaw prądu” – poinformował gubernator obwodu Andrij Rajkowycz.
Odnotowano również zniszczenia w kilku prywatnych gospodarstwach domowych w Ołeksandriwce. Ratownicy przez całą noc gasili pożary.
08:06. Zełenski: Polska „nie zdoła uratować ludzi” w przypadku zmasowanego ataku Rosji
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uważa, że Polska „nie zdoła uratować ludzi” w przypadku zmasowanego ataku powietrznego ze strony Rosji. Ukraiński przywódca wyraził tę opinię w wywiadzie dla stacji Sky News opublikowanym na YouTube przez biuro prezydenta w Kijowie.
Według Zełenskiego, ukraińskie siły powietrzne wraz z jednostkami obrony przeciwlotniczej, grupami mobilnymi, myśliwcami i bezzałogowymi samolotami przechwytującymi to wielosystemowa struktura. Przypomniał, że wszystko to zadziałało podczas niedawnego ataku aż 810 rosyjskich dronów, z czego 700 zestrzelono, co - zdaniem Zełenskiego - stanowi znaczną liczbę.
Można to porównać na przykład z sytuacją w Polsce. To nie jest przesłanie do naszych polskich przyjaciół – oni nie są w stanie wojny, więc zrozumiałe jest, że nie są gotowi na takie rzeczy. Ale nawet jeśli porównać: 810 (dronów), a my zestrzeliliśmy ponad 700, a oni mieli, jak sądzę, 19 dronów i zestrzelili cztery. Nie mieli (ataku) rakiet ani balistyki. I oczywiście nie zdołają uratować ludzi, jeśli nastąpi zmasowany atak
— stwierdził prezydent.
07:46. Obrońcy praw człowieka w Iranie: stracono mężczyznę zatrzymanego za list do Zełenskiego
W Iranie wykonano wyrok śmierci na więźniu politycznym - podała irańska agencja Mizan. Babak Szabazi został skazany za rzekome szpiegostwo na rzecz Izraela, ale zdaniem obrońców praw człowieka zatrzymano go za list z ofertą pomocy napisany w 2022 r. do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.
Wiadomość Babaka do prezydenta Zełenskiego z ofertą pomocy w wojnie z Rosją została wykorzystana jako przykład szpiegostwa na rzecz Izraela, który rzekomo nauczył Babaka obsługi programu Microsoft Word
— poinformowała organizacja Iran Human Rights.
Władze twierdzą, że Szabazi gromadził i sprzedawał izraelskim pośrednikom poufne informacje o irańskich centrach danych i instalacjach bezpieczeństwa - podała agencja AP przypominając, że Iran dostarcza Rosji drony używane do atakowania Ukrainy.
06:44. Minister obrony: jesteśmy gotowi do wzmocnienia wschodniej flanki NATO
Armia Portugalii jest gotowa do wzmocnienia wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego - przekazał cytowany we wtorek przez lokalne media minister obrony Nuno Melo.
Minister rządu Luisa Montenegro sprecyzował, że Portugalczycy wezmą udział w natowskiej operacji Wschodnia Straż. Dodał, że jest ona odpowiedzią na prowokację Rosji wobec Polski, w której przestrzeń powietrzną wdarły się 10 września rosyjskie drony.
Szef resortu obrony zapewnił o gotowości armii Portugalii do „zwiększenia jej zdolności operacyjnych” oraz jej obecności wojskowej na wschodniej flance NATO. Podkreślił, że Lizbona podejmie swoje zobowiązania wobec sojuszników z UE i NATO w imię „zasad wolności i pokoju”.
00:01. Szefowa Komisji Europejskiej rozmawiała z prezydentem USA
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała we wtorek wieczorem, że rozmawiała telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem o zwiększaniu presji na Rosję.
Rozmawiałam z Donaldem Trumpem o wzmocnieniu naszych wspólnych wysiłków na rzecz zwiększenia presji gospodarczej na Rosję poprzez dodatkowe środki
— napisała szefowa KE na platformie X.
Podkreśliła, że KE wkrótce przedstawi swój 19. pakiet sankcji, skierowanych przeciwko kryptowalutom, bankom i sektorowi energetycznemu Rosji.
Rosyjska gospodarka wojenna, utrzymywana z dochodów z paliw kopalnych, finansuje rozlew krwi na Ukrainie. Aby położyć temu kres, Komisja zaproponuje przyspieszenie wycofywania rosyjskiego importu paliw kopalnych
— oznajmiła.
Wcześniej we wtorek Trump, przed wylotem do Wielkiej Brytanii z oficjalna wizytą, po raz kolejny wezwał UE do zaprzestania kupowania ropy od Rosji.
Europa musi przestać kupować ropę od Rosji. Oni wiele mówią. Ale muszą przestać kupować ropę od Rosji
— zaapelował amerykański prezydent. Dodał później, że musi to się stać natychmiast. Oznajmił również, że kontynuowanie tych zakupów jest nieuczciwe wobec Stanów Zjednoczonych.
Drukujesz tylko jedną stronę artykułu. Aby wydrukować wszystkie strony, kliknij w przycisk "Drukuj" znajdujący się na początku artykułu.
Trwa 1302. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Środa, 17 września 2025 r.
19:00. Kreml zwiększa wydatki na budowanie wpływów za granicą
W pierwszej połowie tego roku władze Rosji wydały ponad 400 mln rubli (4 mln euro) na programy dla mieszkańców innych krajów 0 podaje portal Ważnyje Istorii. To o ponad 150 proc. więcej niż w 2024 roku. Rząd finansuje przede wszystkim wizyty w Rosji przedstawicieli młodego pokolenia.
Według informacji zebranych przez Ważnyje Istorii rosyjska Federalna Agencja ds. Wspólnoty Niepodległych Państw, Rodaków Mieszkających za Granicą i Międzynarodowej Współpracy Humanitarnej (Rossotrudniczestwo) w pierwszej połowie bieżącego roku na programy skierowane do mieszkańców innych krajów wydała co najmniej 412 mln rubli (4,1 mln euro). Informacje te zostały pozyskane z otwartych źródeł zawierających dokumenty dotyczące zamówień publicznych.
Większość wydatków miała zostać przeznaczona na główny program Rossotrudniczestwa - „Nowe Pokolenie”. W ramach tej inicjatywy cudzoziemcy w wieku od 14 do 40 lat - studenci, aktywiści, dziennikarze, blogerzy, przedsiębiorcy i naukowcy - otrzymują dofinansowanie do krótkoterminowych wyjazdów do Rosji. Są oni zabierani na wycieczki, piesze wędrówki oraz zapraszani na spotkania z urzędnikami i osobami lojalnymi wobec Kremla. W ramach programu organizowane są również szkolenia w rosyjskich mediach państwowych takich jak RT i Sputnik.
Zgodnie z raportem Rossotrudniczestwa, w ubiegłym roku dzięki wsparciu agencji do Rosji przybyło 921 osób. 603 z nich pochodziły z krajów postsowieckich, a 264 - z Afryki, Azji, Bliskiego Wschodu i obu Ameryk. Do końca roku w ramach programu „Nowe Pokolenie” do Rosji ma przyjechać łącznie ponad 1600 osób.
Portal zwraca uwagę, że o ile w 2024 roku na realizację programu agencja otrzymała 127,8 mln rubli (1,2 mln euro), o tyle dzięki interwencji prezydenta Rosji Władimira Putina w tym roku do rozdysponowania jest o 384 mln rubli (3,8 mln euro) więcej. Oznacza to wzrost o ponad 150 proc.
18:50. Sprzęt z pierwszego pakietu po Bidenie jedzie na Ukrainę. Zgodnie z decyzją Trumpa, sfinansowało go NATO
Wysoki rangą przedstawiciel NATO na Ukrainie Patrick Turner poinformował w środę agencję Reutera, że w drodze do Ukrainy są już pierwsze partie amerykańskiego sprzętu wojskowego, zakupionego w ramach nowej umowy finansowej Priority Ukraine Requirements List (PURL).
„Sfinansowane zostały cztery pakiety z listy PURL i sprzęt jest już w drodze” - cytuje Turnera Reuters.
Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa wysyłała dotychczas na Ukrainę broń w ramach pakietów zatwierdzonych jeszcze przez prezydenta Joe Bidena. W myśl nowego mechanizmu, ogłoszonego przez Trumpa przed czerwcowym szczytem NATO w Hadze, za nowe amerykańskie dostawy płacić mają państwa NATO. Norwegia, Dania, Szwecja i Holandia ogłosiły dotychczas zakup broni za 1 mld dolarów, zaś Niemcy - za kolejne 500 mln w ramach PURL.
17:23. Zełenski: W pierwszych pakietach od NATO będą rakiety dla Patriotów i Himarsów
W dwóch pierwszych pakietach amerykańskiego sprzętu wojskowego, zakupionego w ramach nowej umowy finansowej Priority Ukraine Requirements List (PURL), znajdą się rakiety dla systemów obrony powietrznej Patriot i wyrzutni Himars – ogłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Otrzymaliśmy ponad 2 mld dolarów od naszych partnerów specjalnie na program PURL. W październiku dostaniemy jeszcze dodatkowe środki. Myślę, że będziemy mieć łącznie 3–3,5 mld dolarów. Pierwsze dwa pakiety po 500 mln, o ile dobrze rozumiem. I co będzie w tych pakietach? W tych pakietach – nie będę mówił o wszystkich szczegółach – na pewno będą rakiety dla Patriot i Himars – powiedział Zełenski na konferencji prasowej w Kijowie z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą.
16:55. Media ustaliły lokalizację wojskowego dronowego specnazu
Jednostka wojskowych sił specjalnych (speznazu) Rubikon, mająca na wyposażeniu bezzałogowce, ma bazę w jednym z pawilonów podmoskiewskiego parku wystawowego Patriot, należącego do Ministerstwa Obrony Rosji – ustaliło Radio Swoboda na podstawie doniesień rosyjskich mediów.
Lokalizację ośrodka badawczego udało się ustalić dzięki materiałowi filmowemu kremlowskiego propagandysty Władimira Sołowiowa. Pomogły w tym charakterystyczne elementy wyposażenia budynku, m.in. tabliczki nad wejściami do toalet i głośniki. Baza jednostki ma się znajdować tam od 2024 roku. Zajmujący powierzchnię prawie 5,5 tys. hektarów park wystawowy Patriot znajduje się w Kubince, 53 km na zachód od Moskwy. Został otwarty przez przywódcę Rosji Władimira Putina w 2015 roku.
Rosyjskie centrum perspektywicznych technologii bezzałogowych Rubikon jest uznawane za jeden z najbardziej efektywnych rosyjskich ośrodków, które badają możliwości bojowego zastosowania dronów, opracowują taktykę ich użycia oraz zajmują się szkoleniem personelu wojskowego. Powstało w połowie 2024 roku na bazie jednego z pododdziałów rosyjskich sił dronowych, które biorą udział w wojnie z Ukrainą.
Jednostka Rubikon uczestniczyła m.in. w działaniach wojennych w obwodzie kurskim, część którego w 2024 roku zajęła ukraińska armia, a także na odcinkach frontu w pobliżu Kupiańska, Pokrowska i w obwodzie charkowskim. To prawdopodobnie ona opracowała projekty dronów przechwytujących oraz drony morskie; te ostatnie pod koniec sierpnia miały zostać użyte do ataku na ukraiński okręt zwiadowczy Symferopol.
16:50. USA częściowo znoszą sankcje na Boeingi Belavii, ale nie na samolot Łukaszenki
Osiem samolotów białoruskich linii lotniczych Belavia otrzymało zezwolenie na loty międzynarodowe. Według Biura Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu USA, samoloty te mogą ponownie wykonywać przeglądy techniczne, naprawy i dostawać części zamienne.
Jednak ograniczenia pozostają surowe: Boeingi nie mogą latać do Rosji, Iranu, Korei Północnej, Syrii, na Kubę, okupowany Krym ani do samozwańczych DRL i ŁRL. Nie mogą też przewozić ładunków, które mogłyby wesprzeć wojnę Rosji z Ukrainą.
Osobisty samolot Łukaszenki — Boeing 737 EW-001PA — pozostaje objęty sankcjami.
16:10. Fundusz Odbudowy rozpoczyna działalność operacyjną z kapitałem 150 mln dolarów
Amerykańsko-ukraiński fundusz ds. inwestycji w odbudowę Ukrainy rozpoczyna działalność operacyjną z kapitałem początkowym w wys. 150 mln dolarów – poinformowała premier Ukrainy Julija Swyrydenko.
Wkład w wysokości 75 mln dolarów zadeklarowała Amerykańska Korporacja Finansowania Rozwoju Międzynarodowego (U.S. International Development Finance Corporation, DFC), a drugie 75 mln dolarów dołoży Ukraina – wyjaśniła.
„Tworzymy kapitał początkowy Funduszu Odbudowy o łącznej wartości 150 mln dolarów. To kolejny ważny krok w procesie uruchamiania pełnej działalności funduszu i dziś możemy ogłosić: działalność operacyjna wystartowała” – napisała Swyrydenko. Jak zaznaczyła, w pierwszej kolejności fundusz skoncentruje się na projektach w energetyce, infrastrukturze i sektorze minerałów ziem rzadkich. „Naszym celem jest realizacja trzech projektów do końca 2026 roku” – podkreśliła.
Szefowa rządu w Kijowie zaznaczyła, że fundusz opiera się na zasadzie równości: Ukraina bierze na siebie takie same zobowiązania finansowe jak strona amerykańska. „To nie tylko dowód naszej odpowiedzialności, ale też podkreślenie, że traktujemy fundusz jako wspólne narzędzie odbudowy i długoterminowej współpracy” – stwierdziła.
Według Swyrydenko decyzja o uruchomieniu funduszu otwiera drogę do finansowania pierwszych dużych projektów, tworzenia nowoczesnych zakładów produkcyjnych, nowych miejsc pracy i rozwiązań technologicznych, które będą wzmacniać gospodarkę i bezpieczeństwo Ukrainy.
„Ten kapitał początkowy ma dodatkowe znaczenie: amerykańskie inwestycje mogą stać się wiarygodną gwarancją bezpieczeństwa zarówno dla Ukrainy, jak i dla amerykańskiego biznesu w naszym kraju. Jestem wdzięczna amerykańskim partnerom za zaufanie. Razem jesteśmy silniejsi” – napisała Swyrydenko.
16:00. Atak w biełgorodzkiem
Dwie kobiety ranne w ataku drona na budynek władz obwodu biełgorodzkiego. Informację taką przekazał gubernator obwodu, Wiaczesław Gładkow.
15:45. USA i Ukraina ogłosiły wpłatę 150 mln dol. na wspólny fundusz ds. odbudowy
Amerykańska agencja ds. finansowania rozwoju zagranicznego oraz ukraińskie ministerstwo gospodarki poinformowały o pierwszych wpłatach po 75 mln dolarów na wspólny fundusz ds. inwestycji w odbudowę Ukrainy (tzw. pakt surowcowy), stworzony jeszcze w maju.
Jak ogłosiła U.S. International Development Finance Corporation (DFC), wpłaty te mają zapoczątkować inwestycje wspólnego funduszu w minerały krytyczne, węglowodory i potrzebną infrastrukturę w Ukrainie.
„Inwestycja wesprze odbudowę Ukrainy i długoterminową odbudowę gospodarczą, wzmocni amerykańskie łańcuchy dostaw zasobów naturalnych oraz przyspieszy wzrost gospodarczy, bezpieczeństwo i innowacyjność USA. Kapitał wesprze początkowy etap inwestycji przed stopniowym wpłacaniem ukraińskich tantiem do funduszu” - napisano w ogłoszeniu DFC.
Szef agencji Conor Coleman powiedział, że USA chcą w ten sposób pobudzić inwestycje sektora prywatnego, odbudowując ukraińską infrastrukturę i eksploatując dotąd niewykorzystywane zasoby naturalne.
- Ta inwestycja podkreśla partnerstwo DFC z Ukrainą, którego celem jest pomoc w przyspieszeniu odbudowy kraju i zapewnieniu obu naszym krajom dostępu do kluczowych zasobów naturalnych, niezbędnych do ochrony bezpieczeństwa narodowego - dodał.
15:40. Putin rozmawiał telefonicznie z premierem Indii Narendrą Modim
Putin złożył Modiemu życzenia z okazji 75. urodzin, o czym poinformował członków rosyjskiego rządu, którzy uczestniczyli w wideokonferencji z rosyjskim przywódcą. Putin mówił też członkom rządu, że Indie, kierowane przez Modiego, prowadzą „całkowicie niezależną, suwerenną politykę i, co najważniejsze, osiągają bardzo dobre wyniki gospodarcze”.
15:01. Pieskow: Unijne plany rezygnacji z naszych surowców nie zmuszą nas do zmiany stanowiska
„Plany Unii Europejskiej, by szybciej zrezygnować z rosyjskiej energii i surowców, nie odbiją się na Rosji i nie zmuszą jej do zmiany stanowiska w sprawie Ukrainy” – oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
- (Europejczycy) błędnie sądzą, że kontynuacja polityki sankcji może w jakikolwiek sposób wpłynąć na stanowisko Federacji Rosyjskiej – oświadczył Pieskow na konferencji prasowej.
14:02. Atak na Ołeksandriwkę. 16 budynków uszkodzonych
W nocnym ataku na Ołeksandriwkę w obwodzie kirowohradzkim uszkodzonych zostało 16 budynków mieszkalnych. Lokalne władze informują też o uszkodzeniu obiektu infrastruktury w miejscowości.
13:40. Rosyjska Duma przyjęła ustawę o wycofaniu się kraju z konwencji o zapobieganiu torturom
„Duma Państwowa Rosji, niższa izba parlamentu, przyjęła w środę ustawę o wyjściu Rosji z Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu” – poinformowała agencja Reutera. Putin złożył projekt ustawy w lipcu. Zgodnie z dołączonym do projektu wyjaśnieniem Rosja od 2023 roku nie ma swojego przedstawiciela w Europejskim Komitecie do spraw Zapobiegania Torturom, ponieważ proces wyboru zablokowała Rada Europy.
Rząd Rosji wystąpił 26 sierpnia do Putina o wypowiedzenie Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom. Wniosek w tej sprawie został podpisany przez premiera Michaiła Miszustina. Projekt ustawy musi jeszcze zostać przyjęty przez izbę wyższą rosyjskiego parlamentu, Radę Federacji, a następnie podpisany przez Putina.
Inicjatywę władz Rosji skomentował minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha. „Decyzja rosyjskiego rządu o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu po raz kolejny pokazuje, że Rosja to miejsce bezprawia, w którym życie i godność człowieka nic nie znaczą” – napisał na platformie X.
13:00. Kreml wyjaśnia, dlaczego szef Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej nie uczestniczył w ćwiczeniach Zapad 2025
Dmitrij Pieskow nieobecność gen. Walerija Gierasimowa na ćwiczeniach Zapad 2025 tłumaczy jego obowiązkami związanymi z prowadzeniem przez Rosję wojny przeciw Ukrainie. - Dowodzenie operacją należy, oczywiście, do szefa Sztabu Generalnego – podkreślił Pieskow. Pieskow mówił też, że Putin „pozytywnie ocenia” wyniki ćwiczeń Zapad 2025.
12:04. Metsola: w Kijowie zostanie otwarte stałe przedstawicielstwo PE
W Kijowie zostanie otwarte stałe przedstawicielstwo Parlamentu Europejskiego - zapowiedziała przewodnicząca PE Roberta Metsola, która przybyła do stolicy Ukrainy. Oświadczyła, że PE pozostanie z Ukrainą aż nastanie pokój, a kraj zajmie należne miejsce w europejskiej rodzinie.
Otwieramy stałe przedstawicielstwo Parlamentu Europejskiego tutaj, w Kijowie, abyśmy byli obecni w Ukrainie i pracowali z wami, u waszego boku każdego dnia. To nasze zobowiązanie wobec was i wypełniamy je. Jesteśmy tu z wami i jesteśmy tu, aby pozostać. I jak również powtarzamy, nigdy nie będziecie sami
— powiedziała Metsola na posiedzeniu Rady Najwyższej Ukrainy.
Wiem, że pokój powróci, a Ukraina zwycięży. Jednak to, jak szybko ten pokój nadejdzie i na jakich warunkach, zależy od was. Ponieważ nic nie może i nie będzie decydowane o Ukrainie bez Ukrainy. Nie potrzebujecie ode mnie słów współczucia. Potrzebujecie tego, co Europa robi od pierwszego dnia - zaznaczyła.
11:25. Merz: Wtargnięcie dronów do Polski wpisuje się w rosyjskie próby zdestabilizowania naszych społeczeństw
„Naruszenie przestrzeni powietrznej Polski i Rumunii przez rosyjskie drony wpisuje się w podejmowane od dawna próby zdestabilizowania naszych społeczeństw; Władimir Putin „testuje granice, sabotuje, szpieguje, morduje”, aby wywołać niepewność” - powiedział w Bundestagu kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Zaznaczył, że Rosja chce od dawna zdestabilizować Niemcy i Europę. „Ale nie pozwolimy na to – ani z zewnątrz, ani wewnątrz” - zapewnił.
Zdaniem kanclerza w sytuacji nasilonego zagrożenia ze strony Rosji Niemcy muszą wzmocnić zdolności obronne, w tym Bundeswehry. Dodał też, że jego kraj jest świadomy swojej odpowiedzialności za pokój w Europie.
Merz podkreślił też, że ewentualne porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie nie może zostać zawarte kosztem suwerenności politycznej i integralności terytorialnej rządu w Kijowie. „Pokój narzucony, pokój bez wolności, zachęciłby Putina do poszukiwania kolejnego celu” – ocenił.
11:20. Zachodnie badania wykazały, że Aleksiej Nawalny został otruty
Jak informuje Reuters, Julia Nawalna, żona zmarłego rosyjskiego przywódcy opozycji Aleksieja Nawalnego, powiedziała, że zachodnie badania laboratoryjne próbek pobranych od Aleksieja wykazały, iż został on otruty.
10:50. Łotwa: Zatrzymano mężczyznę pod zarzutem zbierania dla Rosji informacji o obiektach wojskowych
„Zatrzymany został obywatel Łotwy podejrzany o gromadzenia informacji o obiektach wojskowych na terytorium kraju i przekazywanie ich wywiadowi Rosji” - poinformowała łotewska Służba Bezpieczeństwa Narodowego (VDD), cytowana przez agencję prasową LETA.
Jak podała LETA, zatrzymany pod koniec sierpnia mężczyzna dostarczył rosyjskim służbom informacje dotyczące nie tylko budowy nowych obiektów wojskowych, ale też szkolenia żołnierzy oraz rozmieszczenia jednostek z innych państw NATO w bazach na Łotwie.
Według służby kontrwywiadu te informacje mogłyby zostać wykorzystane przeciwko interesom bezpieczeństwa Łotwy i pozostałych krajów bałtyckich.
W związku ze śledztwem przeprowadzono przeszukania w Rydze i zabezpieczono nośniki danych oraz dokumenty, a podejrzany zostały tymczasowo aresztowany.
09:40. Przewodnicząca PE z wizytą w Kijowie
Roberta Metsola udaje się z wizytą do Kijowa. We wpisie zamieszczonym na X, opublikowała zdjęcie pociągu, opatrzony krótkim zdaniem: „Następny przystanek: Kijów”.
09:30. Litwa uruchamia szkolenia dla uczniów z obsługi dronów
„W litewskim mieście Taurogi przy granicy z obwodem królewieckim otwarto centrum szkolące uczniów z obsługi dronów” – poinformował resort obrony Litwy. Docelowo w kraju powstanie dziewięć takich ośrodków. Do 2028 r. przeszkolonych ma w nich zostać 22,5 tys. osób, w tym uczniowie w wieku 8-19 lat.
„Takie inicjatywy są wyraźnym sygnałem dla sojuszników i potencjalnym przeciwników, że Litwa potrafi budować bezpieczeństwo nie w sposób fragmentaryczny, ale systematyczny: poprzez edukację, postęp technologiczny i gotowość społeczeństwa” – podkreślił wiceminister obrony Tomas Godliauskas, cytowany w komunikacie resortu.
09:10. Rosja zaatakowała infrastrukturę kolejową Ukrainy
Ukraina poinformowała o nocnym ataku Rosji na infrastrukturę kolejową. W wyniku ataku doszło do opóźnień pociągów na kierunkach odeskim i dnieprowskim i przerwy w dostawie prądu. Niektóre z połączeń zostały zawieszone, część pociągów skierowano na inne trasy.
„Część pociągów została zatrzymana przez naszych dyspozytorów w bezpiecznej odległości od dotkniętego obszaru. Trwają prace nad przywróceniem zasilania systemów alarmowych, a ruch jest obecnie ustalany w formacie zapasowym” - poinformowano w komunikacie.
09:01. Rosyjski nalot na Inhułeć. Ranne trzy osoby i trzyletnie dziecko
Rosja przeprowadziła lotniczy atak na Inhułeć, wieś w obwodzie chersońskim.
„W ataku przy użyciu kierowanej bomby lotniczej ranne zostały trzy osoby dorosłe i trzyletnie dziecko” - poinformował Ołeksandr Prokudin, szef obwodowej administracji wojskowej.
08:50. Atak Rosji na obwód kirowohradzki. Mieszkańcy bez prądu
„W wyniku ataku dronów na infrastrukturę obwodu kirowohradzkiego część miasta Kropywnicki oraz mieszkańcy 44 miejscowości na terenie obwodu są pozbawieni dostaw prądu” – poinformował gubernator obwodu Andrij Rajkowycz.
Odnotowano również zniszczenia w kilku prywatnych gospodarstwach domowych w Ołeksandriwce. Ratownicy przez całą noc gasili pożary.
08:06. Zełenski: Polska „nie zdoła uratować ludzi” w przypadku zmasowanego ataku Rosji
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uważa, że Polska „nie zdoła uratować ludzi” w przypadku zmasowanego ataku powietrznego ze strony Rosji. Ukraiński przywódca wyraził tę opinię w wywiadzie dla stacji Sky News opublikowanym na YouTube przez biuro prezydenta w Kijowie.
Według Zełenskiego, ukraińskie siły powietrzne wraz z jednostkami obrony przeciwlotniczej, grupami mobilnymi, myśliwcami i bezzałogowymi samolotami przechwytującymi to wielosystemowa struktura. Przypomniał, że wszystko to zadziałało podczas niedawnego ataku aż 810 rosyjskich dronów, z czego 700 zestrzelono, co - zdaniem Zełenskiego - stanowi znaczną liczbę.
Można to porównać na przykład z sytuacją w Polsce. To nie jest przesłanie do naszych polskich przyjaciół – oni nie są w stanie wojny, więc zrozumiałe jest, że nie są gotowi na takie rzeczy. Ale nawet jeśli porównać: 810 (dronów), a my zestrzeliliśmy ponad 700, a oni mieli, jak sądzę, 19 dronów i zestrzelili cztery. Nie mieli (ataku) rakiet ani balistyki. I oczywiście nie zdołają uratować ludzi, jeśli nastąpi zmasowany atak
— stwierdził prezydent.
07:46. Obrońcy praw człowieka w Iranie: stracono mężczyznę zatrzymanego za list do Zełenskiego
W Iranie wykonano wyrok śmierci na więźniu politycznym - podała irańska agencja Mizan. Babak Szabazi został skazany za rzekome szpiegostwo na rzecz Izraela, ale zdaniem obrońców praw człowieka zatrzymano go za list z ofertą pomocy napisany w 2022 r. do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.
Wiadomość Babaka do prezydenta Zełenskiego z ofertą pomocy w wojnie z Rosją została wykorzystana jako przykład szpiegostwa na rzecz Izraela, który rzekomo nauczył Babaka obsługi programu Microsoft Word
— poinformowała organizacja Iran Human Rights.
Władze twierdzą, że Szabazi gromadził i sprzedawał izraelskim pośrednikom poufne informacje o irańskich centrach danych i instalacjach bezpieczeństwa - podała agencja AP przypominając, że Iran dostarcza Rosji drony używane do atakowania Ukrainy.
06:44. Minister obrony: jesteśmy gotowi do wzmocnienia wschodniej flanki NATO
Armia Portugalii jest gotowa do wzmocnienia wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego - przekazał cytowany we wtorek przez lokalne media minister obrony Nuno Melo.
Minister rządu Luisa Montenegro sprecyzował, że Portugalczycy wezmą udział w natowskiej operacji Wschodnia Straż. Dodał, że jest ona odpowiedzią na prowokację Rosji wobec Polski, w której przestrzeń powietrzną wdarły się 10 września rosyjskie drony.
Szef resortu obrony zapewnił o gotowości armii Portugalii do „zwiększenia jej zdolności operacyjnych” oraz jej obecności wojskowej na wschodniej flance NATO. Podkreślił, że Lizbona podejmie swoje zobowiązania wobec sojuszników z UE i NATO w imię „zasad wolności i pokoju”.
00:01. Szefowa Komisji Europejskiej rozmawiała z prezydentem USA
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała we wtorek wieczorem, że rozmawiała telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem o zwiększaniu presji na Rosję.
Rozmawiałam z Donaldem Trumpem o wzmocnieniu naszych wspólnych wysiłków na rzecz zwiększenia presji gospodarczej na Rosję poprzez dodatkowe środki
— napisała szefowa KE na platformie X.
Podkreśliła, że KE wkrótce przedstawi swój 19. pakiet sankcji, skierowanych przeciwko kryptowalutom, bankom i sektorowi energetycznemu Rosji.
Rosyjska gospodarka wojenna, utrzymywana z dochodów z paliw kopalnych, finansuje rozlew krwi na Ukrainie. Aby położyć temu kres, Komisja zaproponuje przyspieszenie wycofywania rosyjskiego importu paliw kopalnych
— oznajmiła.
Wcześniej we wtorek Trump, przed wylotem do Wielkiej Brytanii z oficjalna wizytą, po raz kolejny wezwał UE do zaprzestania kupowania ropy od Rosji.
Europa musi przestać kupować ropę od Rosji. Oni wiele mówią. Ale muszą przestać kupować ropę od Rosji
— zaapelował amerykański prezydent. Dodał później, że musi to się stać natychmiast. Oznajmił również, że kontynuowanie tych zakupów jest nieuczciwe wobec Stanów Zjednoczonych.
Strona 1 z 2
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/740733-relacja-1302-dzien-wojny-na-ukrainie-szefowa-pe-w-kijowie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.