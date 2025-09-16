NA ŻYWO

RELACJA. 1302. dzień wojny na Ukrainie. Szefowa KE rozmawiała z Trumpem o zwiększeniu presji gospodarczej na Rosję

Trwa 1302. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.

Środa, 17 września 2025 r.

00:01. Szefowa Komisji Europejskiej rozmawiała z prezydentem USA

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała we wtorek wieczorem, że rozmawiała telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem o zwiększaniu presji na Rosję.

Rozmawiałam z Donaldem Trumpem o wzmocnieniu naszych wspólnych wysiłków na rzecz zwiększenia presji gospodarczej na Rosję poprzez dodatkowe środki

— napisała szefowa KE na platformie X.

Podkreśliła, że KE wkrótce przedstawi swój 19. pakiet sankcji, skierowanych przeciwko kryptowalutom, bankom i sektorowi energetycznemu Rosji.

Rosyjska gospodarka wojenna, utrzymywana z dochodów z paliw kopalnych, finansuje rozlew krwi na Ukrainie. Aby położyć temu kres, Komisja zaproponuje przyspieszenie wycofywania rosyjskiego importu paliw kopalnych

— oznajmiła.

Wcześniej we wtorek Trump, przed wylotem do Wielkiej Brytanii z oficjalna wizytą, po raz kolejny wezwał UE do zaprzestania kupowania ropy od Rosji.

Europa musi przestać kupować ropę od Rosji. Oni wiele mówią. Ale muszą przestać kupować ropę od Rosji

— zaapelował amerykański prezydent. Dodał później, że musi to się stać natychmiast. Oznajmił również, że kontynuowanie tych zakupów jest nieuczciwe wobec Stanów Zjednoczonych.

