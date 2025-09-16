Prokuratura stanowa w Utah postawiła siedem zarzutów 22-letniemu Tylerowi Robinsonowi, oskarżonemu o zabójstwo prawicowego aktywisty Charliego Kirka. W przypadku skazania mężczyzny śledczy będą domagać się kary śmierci. Opublikowano też SMS-y sprawcy, który miał powiedzieć, że zabił Kirka, bo „miał dość jego nienawiści”.
Siedem zarzutów dla Robinsona
Jak poinformował szef prokuratury okręgowej z hrabstwa Utah, Jeffrey Gray, Robinsonowi postawiono siedem zarzutów, w tym zabójstwa z premedytacją, nielegalnego użycia broni palnej, utrudniania śledztwa i wpływania na świadków. Te ostatnie zarzuty mają związek ze zniszczeniem przez niego dowodów i poleceniem znajomym, by zniszczyli otrzymywane od niego wiadomości.
Gray powiedział, że śledczy będą wnioskowali o karę śmierci dla 22-latka, który jeszcze we wtorek ma pojawić się podczas wirtualnego posiedzenia sądu. Według prokuratury, oskarżony o zabójstwo nie współpracuje z organami ścigania, choć robią to członkowie jego rodziny.
Prokuratura opublikowała też treść SMS-ów, wymienianych przez Robinsona ze swoją transpłciową partnerką, z którą mieszkał. Pytany o to, dlaczego dokonał zabójstwa, odparł, że „miał dosyć jego (Kirka) nienawiści” i że „pewnej nienawiści nie da się pozbyć negocjacjami”. Stwierdził też, że wygrawerowane przez niego napisy na łuskach pocisków to „jeden wielki mem”. Chodzi m.in. o napisy: „Hej faszysto, łap”, co jest cytatem z gry wideo Helldivers 2, czy „Jeśli to czytasz, jesteś gejem”. Z wiadomości Robinsona oraz zeznań jego ojca wynikało też, że karabin Mauser, którym posłużył się zabójca, należał pierwotnie do jego dziadka.
Według dokumentów złożonych w sądzie przez śledczych, matka Robinsona zeznała, że jej syn w ostatnich latach coraz bardziej angażował się w politykę i stawał się bardziej „progejowski” i zorientowany na prawa osób transpłciowych.
Prezydent Trump i przedstawiciele jego administracji obwinili współodpowiedzialnością za mord „skrajną lewicę” i zapowiedzieli działania przeciwko organizacjom promującym, ich zdaniem, przemoc polityczną.
